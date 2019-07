Er Café Norden en turistfælde? Jeg bliver helt paf, da jeg står ved bardisken og bestiller to danskvand

Indtil mit nylige besøg på Café Norden ved Storkespringvandet på Amagertorv anede jeg ikke, at der var noget, der hed ’artesisk vand’. Det ved jeg nu. For jeg har læst etiketten bag på flasken med danskvand af mærket Stenkulla, som jeg bestilte til min frokost: Da indlandsisen smeltede for mange år siden, efterlod den sig et lag af mineraler, sand og sten, som i dag filtrerer Stenkullas prisvindende vand og sikrer en høj kvalitet. Vandet er artesisk vand, som flyder ved eget tryk.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind