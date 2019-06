Nu begynder ferien med heftig trafik og vejarbejde på Fyn

Tips til de rejsende

Vejdirektoratet:

Kør uden for de mest trafikerede tidsrum (især lørdage mellem klokken 11 og 15).

Bliv opdateret om trafiksituationen på trafikinfo.dk eller på appen Trafikinfo, før du kører hjemmefra. Tjek også vejrudsigten.

Hold god afstand, når du kører - og sæt god tid af til bilturen. Husk rigeligt med drikkevarer i disse dage.

Københavns Lufthavn i Kastrup:

Husk passet og tjek, at det stadig er gyldigt.

Pak væsker og elektronik øverst i håndbagagen.

Check om muligt ind hjemmefra for at spare tid i lufthavnen. For at lette presset er der i Kastrup oprettet særlige spor i sikkerhedskontrollen til familier med børn under 12 år.

DSB:

Tjek rejseplanen.dk for sporarbejde og forsinkelser inden togturen. DSB går over til sommerkøreplan mandag 1. juli.

Mellem Næstved og Nykøbing Falster kører der ingen tog overhovedet i sommer, kun togbusser.

Der vil også være sporarbejde hen over Fyn og mellem Randers og Aalborg - samt enkelte andre steder.

Kilder: Vejdirektoratet, Københavns Lufthavn Kastrup, DSB.

