12 oplevelser i Wiesbaden: Tag på opdagelse i byen, der er rig på vand, vin og høj livskvalitet

Alene navnet antyder, at Wiesbaden har noget med vand og bad at gøre, og allerede romerne tog bad i byens varme kilder. De 26 varme kilder gjorde også lykke i 1800-tallet, da Wiesbaden blev berømt som kurby, ikke for hvem som helst, men for den europæiske adel og overklasse, der kom for at kurtisere og socialisere, spille roulette og kede sig med maner.