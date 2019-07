Rubjerg Knude Fyr skal flyttes – på rulleskøjter

Selv om man snart er 120 år, kan man sagtens stå på rulleskøjter, især hvis man kun skal flytte sig 60-80 meter med otte meter i timen og har en kran til hjælp. Rubjerg Knude Fyr skal flyttes længere ind i landet, for ellers risikerer Jammerbugtens vartegn at styret i havet, og flytningen foretages ved hjælp af et rulleskøjtelignende transportmiddel.

Fakta Rubjerg Knude Fyr Rubjerg Knude Fyr ligger 12 kilometer vest for Hjørring og 6 kilometer syd for Lønstrup. Fyrtårnet er 23 meter højt. 1900: Fyret tages i brug 3. juledag. 1968: 1. august nedlægges fyret. 1975: Fyret overdrages til Skov- og Naturstyrelsen. 1980: Fyrmesterboligen bliver sandflugtsmuseum. 2002: Sandflugtsmuseet flyttes til Rubjerg Strandfogedgård. 2019: 14. august begynder flytningen af fyret, som afsluttes i uge 43. Kilder: Den Store Danske Encyklopædi og Hjørring Kommune. Vis mere

14. august begynder murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup det forberedende arbejde med at forstærke fundamentet. Derefter sættes Rubjerg Knude Fyr på ’rulleskøjter’, mens selve flytningen er planlagt til uge 43.

Havet er i årenes løb rykket tættere og tættere på Rubjerg Knude Fyr. Foto: Morten Langkilde

Flytningen forventes at kunne klares på en dag i løbet af 10 timer. Inden ’rulleskøjterne’ påmonteres, er det nødvendigt at forstærke tårnets fundament med jernbjælker.

Skrider i havet

Når Rubjerg Knude Fyr skal flyttes, skyldes det, at havet hvert år rykker tættere på fyret, som er 10-15 meter fra kystskrænten.

Da Politiken i 2016 besøgte Knuden og det nærliggende sandflugtsmuseum på Strandfogedgården sammen med naturvejleder Jakob Kofoed fra Vendsyssel Historiske Museum, demonstrerede Kofoed ved hjælp af målinger og en model, at fyret ville styrte i havet »onsdag klokken 20 i 2020 – har I bestilt plads«.

Igennem årene har man diskuteret, hvorvidt man skulle flytte tårnet eller lade det falde i havet, men Rubjerg Knude Fyr er ikke alene den nærliggende by Lønstrups vartegn, men hele Vendsyssels, og fyrtårnet og Knuden besøges årligt af omkring 250.000 personer.

Maarup Kirkegård er ved at styrte i havet. Selve kirken blev fjernet mellem 2008 og 2015. Foto: Morten Langkilde

Da aftalen om flytningen faldt på plads, udtalte Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt i en pressemeddelelse:

»Rubjerg Knude Fyr har en uvurderlig betydning for hele området og for Hjørring Kommune. Flytningen vil sikre, at den enorme mængde turister, der hvert år kommer til stedet, vil fortsætte med at komme. Vi tager helt klart en risiko med flytningen af fyret, og mange ting kan gå galt. Vi er bare nødt til at turde, for hvis vi ikke gør noget, vil det styrte i havet«.

Samme holdning havde skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen, der ejer fyret: »Kysterosionen er nu så fremskreden, at alternativet til flytningen er, at fyret skal nedtages. Denne løsning bevarer fyret på Knuden, en enestående placering i et helt særligt naturområde«.

Kranier på strandbredden

Lidt længere nordpå kan man se, hvordan det går, hvis Rubjerg Knude Fyr ikke flyttes længere ind. Her lå Maarup Kirke, som efterhånden lå så tæt på kysten, at den ikke kunne reddes. Derfor blev den brudt ned mellem 2007 og 2015.

I dag er resterne af kirkegården ved at styrte i havet, og det sker, at forbipasserende finder kranier og knogler på strandbredden.