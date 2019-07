Drop Amsterdam, Venedig og Barcelona: Her er de europæiske byer uden mange turister

Europæiske storbyer som Paris, Amsterdam, Barcelona og Venedig er snart blevet så populære, at turister må møve sig fremad i bybilledet.

Måske det netop er derfor, CNN har offentliggjort en top 20 liste over byer i Europa, man skal tage til, hvis man ikke vil støde på store horder af turister. Der er flere gode alternativer til de klassiske hovedstæder.

Her får du 10 af dem.

1. Orange, Frankrig

Tæt på Avignon i Sydfrankrig, men langt mere overset, ligger Orange. Byens største seværdighed er det romerske teater.

2. Norwich, England

Byen, der siges at have en pub til alle årets dage og en kirke til alle søndage. Pubben The Adam and Eve siges at være Englands ældste pub fra 1249.

3. Aarhus, Danmark

Med Aros, Aarhus Domkirke og de smukke strande er Aarhus kommet med på listen. Et godt alternativ til et turistet København.

4. Antwerpen, Belgien

Vor Frue-katedralen, der er med på Unesco-listen, diamantområdet og museet Red Star Line er nogle de steder, du bør besøge på rejsen til Antwerpen.

5. Haag, Holland

Et oplagt alternativ til overturistede Amsterdam. Byen har også hyggelige kanaler og fin arkitektur.

6. Sarajevo, Bosnien

Hovedstaden i Bosnien emmer af kultur og historie, men bliver ofte fravalgt til fordel for nabolandet Kroatien. Bliv klog på borgerkrigen i 1990’erne, tag til det gamle markedskvarter og spis godt på Pino Nature Hotel.

7. Pristina, Kosovo

Mange kender sikkert slet ikke navnet på Kosovos hovedstad, Pristina. Ikke desto mindre blomstrer byen med finurlige bygninger, museer og byens universitet.

8. Malmø, Sverige

Byen er meget mere værd, end blot en dagstur fra København. Udforsk Moderna Museet Malmo, slap af på Ribersborg Strand og spis på Bloom in the Park.

9. Aberdeen, Skotland

Sæt kursen mod nord i Skotland og stop i Aberdeen. Byen er kendt for sin arkitektur på alle gadehjørner, hvilket også har givet byen kælenavnet ’Granitbyen’.

10. Bern, Schweiz

Zürich og Genève er favoritterne i bjerglandet, men Bern kan også noget. Tag en dukkert i floden Aare eller bestig bjerget Gurten og få en vild udsigt over byens gamle bydel.

