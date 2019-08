Ugens bedste rejsefotos: Jagtbyttet hængt til skue - og mange flere ferieminder

Sådan deltager du i konkurrencen

Sommerens konkurrence om de bedste læserfotos med fokus på bæredygtige rejser er slut, og for sidste gang præmieres en vinder med en overnatning for to på et Green Key-mærket hotel i Danmark.

Vi bringer fortsat læsernes gode rejsefotos.

Send dit bedste foto med en kort beskrivelse af motivet (maks. 100 tegn) til guide@pol.dk, eller ’tag’ det på Instagram med #politiken_rejser. Hver uge præmieres et billede med en ’Turen går til ...’.

Ugens vinder: Steen Bille