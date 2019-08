284 millioner flere fløj i 2018 end i 2017

Flyskam er et begreb, som breder sig fra land til land, og rejsende bliver mere og mere bevidste om, at flyrejser bidrager voldsomt til klimaforandringer. Den viden og bevidsthed får os dog ikke til at holde op med at flyve. Tværtimod! I 2018 steg antallet af flypassagerer med 284 millioner i forhold til 2017.

Fakta Top 5 Den internationale luftfartsorganisation IATA har opgjort, hvilket nationaliteter, der fløj mest i 2018. I parentes står procentdelen i forhold til det samlede passagerantal. Storbritannien: 126,2 millioner (8,6 procent af det samlede passagerantal). USA: 111,5 millioner (7,6 procent af det samlede passagerantal). Kina: 97 millioner (6,6 procent af det samlede passagerantal). Tyskland: 94,3 millioner (6,4 procent af det samlede passagerantal). Frankrig: 59,8 millioner (4,1 procent af det samlede passagerantal). Vis mere

Det samlede passagerantal endte i 2018 på 4,4 milliarder, hvilket er en stigning på 6,9 procent sammenlignet med året før.

Foto: Martin Lehmann Briterne ligger i top, når det gælder antallet af flyvninger. I 2018 gik 126,2 millioner briter om bord i et fly.

Briterne ligger i top, når det gælder antallet af flyvninger. I 2018 gik 126,2 millioner briter om bord i et fly. Foto: Martin Lehmann

Tallene stammer fra den internationale luftfartsorganisation IATA’s (International Air Transport Association) statistikbank, som netop er offentliggjort. IATA er en sammenslutning af 290 flyselskaber, som tilsammen repræsenterer 86 procent af den globale luftfartstrafik.

Lavprisselskaber vinder frem

Stigningen i antallet af flypassagerer finder især sted hos lavprisselskaberne, som fortsætter med at æde sig kraftigt ind på ruteselskaberne.

52 af 290 af IATA’s medlemmer beskriver sig selv som lavprisselskaber. Deres kapacitet steg fra 16 procent af sædepladserne i 2004 til 29 procent i 2018.

Foto: Finn Frandsen I Asien og Stillehavsområdet stiger antallet af flypassagerer dramatisk, og intet tyder på, at stigningen stopper.

I Asien og Stillehavsområdet stiger antallet af flypassagerer dramatisk, og intet tyder på, at stigningen stopper. Foto: Finn Frandsen

Sidste år var det muligt at flyve direkte mellem 22.000 byer over hele verden. Det var en stigning på 1.300 direkte flyvninger sammenlignet med 2017 og mere end en fordobling på 20 år. I 1998 var kun 10.250 byer forbundet af flyruter.

Briter flyver mest

På en international flyvning er der en stor chance for, at du kommer til at sidde ved siden af en brite. Det er nemlig briterne, som flyver mest. 126,2 millioner flypassagerer i 2018 stammede fra Storbritannien, hvilket svarer til 8,6 procent af det samlede passagerantal. På andenpladsen kommer amerikanerne med 111,5 millioner flypassagerer.

Hvis man ser på flytrafikkens geografiske fordeling, er det ellers Asien og Stillehavsområdet, som stormer frem. I 2018 stod de to for 37,1 procent af det samlede passagerantal. Det er en stigning på 9,2 procent i forhold til 2017. Intet tyder på, at stigningen i Asien og Stillehavsområdet ikke fortsætter i 2019.

Europa står for den næststørste markedsandel med en stigning på 6,6 procent til 26,2 procent, mens Nordamerika er nummer tre med 22,6 procent eller 989,4 millioner passagerer, hvilket var en stigning på 4,8 procent i forhold til 2017.