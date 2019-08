Lufthavn i USA forbyder salg af vand i engangsplastikflasker Fra 20. august er det slut med at købe vand i engangsplastikflasker i San Franciscos internationale lufthavn.

De dage er snart forbi, hvor rejsende i den internationale lufthavn i San Francisco i USA kan købe sig en engangsplastikflaske med vand.

Hvis tørsten skal slukkes, må man enten medbringe sin egen genbrugelige flaske eller købe en godkendt aluminium- eller glasflaske i lufthavnen.

Det skriver de amerikanske medier San Francisco Chronicle og CNN.

I et forsøg på at blive mere miljøvenlig, bliver engangsplastikflasker fra den 20. august føjet til lufthavnens liste over plastikgenstande, som ikke må sælges af restauranter, caféer eller fra drikke- og madautomater.

»Det er et stort træk for lufthavnen, som yderligere understøtter vores grønne tiltag«, siger Doug Yakel, informationschef for San Francisco International Airport (SFO), til CNN.

Ikke kun frivilligt initiativ

SFO satte for tre år siden et mål om at blive verdens første affaldsneutrale lufthavn inden 2021.

Det indebærer ifølge miljøorganisationen Zero Waste Alliance, at mindst 90 procent af affaldet i lufthavnen skal omdirigeres fra at ende på lossepladser eller i forbrændingsanlæg til at blive genbrugt eller komposteret.

»Så vidt vi ved, er vi den første lufthavn til at indføre denne ændring. Vi er banebrydende for industrien og ønsker at flytte grænserne for tiltag om bæredygtighed«, siger Doug Yakel til San Francisco Chronicle.

Initiativet er dog ikke udelukkende frivilligt. Lufthavnen følger en bestemmelse fra bystyret i San Francisco, der forbyder salg af vand i plastikvandflasker fra offentligt ejede bygninger og områder.

Sammenlagt bliver der solgt omkring fire millioner plastikvandflasker om året i lufthavnen.

Det er uvist, om lufthavnen vil straffe eller udpege butikker, som ikke overholder den nye regel, når den træder i kraft senere i august. Talsmand Doug Yakel siger, at SFO har en forhåbning om, at 'det ikke bliver nødvendigt'.

ritzau