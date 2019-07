Flere og flere siger, at de vil droppe de lange flyrejser - det passer ikke, bare spørg i Københavns Lufthavn

FOR ABONNENTER

Klimakrisen får flere og flere til at sige, at de vil flyve mindre, og de vil vælge nærområder frem for at rejse langt. Statistikkerne i Københavns Lufthavn siger imidlertid noget andet, i hvert fald når det gælder langdistancerejsemål, hvor der er sket en stigning på fire procent i juni i forhold til samme måned sidste år.