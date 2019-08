Krydstogtskibe sviner luften til i København og Aarhus Så hvorfor slutter vi dem ikke til strøm i stedet for diesel?

Fakta

Krydstogtbranchens miljøudfordringer

Let bunkerolie, ikke tung

For krydstogtskibe er der to brændstofmuligheder: let bunkerolie, der indeholder 100 gange mere svovl end almindelig vejdiesel, og tung bunkerolie, der indeholder 3.500 gange mere svovl end almindelig vejdiesel. Langt de fleste selskaber vælger den tunge løsning. Årsagen er prisen. Ifølge shipandbunker.com koster tung bunkerolie ca. 2.690 kr. per metrisk ton, let bunkerolie ca. 4.300 kr.

Brugen af de såkaldte ’scrubbers’

Mange krydstogtselskaber vælger at benytte såkaldte ’scrubbers’, der kommer i forskellige varianter, og som er et rensesystem, der kan reducere udledningen af svovl. At installere srcubbers er ikke billigt. Men mange selskaber vælger det fremfor let bunkerolie. Miljøfolk kritiserer brugen af scrubbers: Scrubbers er med til at fortsætte brugen af tung bunkerolie, og svovlforureningen fra skibene bliver vasket ud i havet i stedet for at blive udledt i luften.

På med filtre og katalysatorer

Ifølge Det Økologiske Råd bør krydstogtbranchen påmontere partikelfiltre og katalysatorer på deres skibe. I så fald ville udledningen af SO 2 , partikler og NO x blive reduceret helt uden udledning af miljøfremmede stoffer til havet. Men det koster penge. NO x er skadelige giftige gasser, der udledes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer.

Det dér landstrøm

Langt de fleste krydstogtskibe benytter tung bunkerolie, en af klodens mest forurenende brændstoftyper. Også når skibene ligger til kaj, hvilket har stor betydning for luftkvaliteten i de byer, skibene besøger. Løsningen på problemet er landstrømanlæg, hvor skibene får strøm fra en installation på land i stedet for at bruge brændstof på at holde skibet i gang, mens det ligger i havn. Et stort krydstogtskib bruger ca. 3.000 liter brændstof i timen, når det ligger i havn.





