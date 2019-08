Transportministeren begraver drømmen om danske nattog

Transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer aldrig til at glemme sin første udlandsrejse. Det var nattoget til Norge på et tidspunkt i midten af 1970’erne. Familien, der ellers kun havde været på cykel rundt i Danmark, stod på toget på Hovedbanegården i København, og så gyngede de ellers op gennem Sverige og videre ind i Norge.

»Det står lysende klart for mig. Det var sådan en utrolig spændende oplevelse, og jeg sov stjernegodt«, siger Benny Engelbrecht i dag.

På trods af transportministerens »personlige veneration for internationale nattog«, som han formulerer det, afviser han dog, at der i fremtiden igen vil køre danske nattog fra Danmark og ud i Europa.

»DSB’s analyse er, at der ikke er en umiddelbar forretningsmulighed i nattog. Det tror jeg sådan set er en relativt nøgtern gennemgang. Hvis ikke vi har materiellet (togvognene, red.) i forvejen, så bliver det rigtig vanskeligt og meget, meget dyrt«, siger Benny Engelbrecht.

Afvisningen kommer, efter at et netværk af ngo’er i denne uge overdrog 65.000 underskrifter til Transport- og Boligministeriet til fordel for nattogskørsel fra Danmark til det sydlige udland. Ambitionen er at presse på for en mere klimavenlig transportform i fremtiden.

Nattog er ikke en god løsning

Men spørger man Steven Harrod, der er jernbaneforsker på Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi på DTU i Lyngby, er nattog ikke nødvendigvis den store klimafrelsende løsning.

»Jeg er ked af at sige det, for jeg elsker også nattog, men de er ikke løsningen på vores problem. Der er meget store omkostninger ved at drive sådan et rullende hotel. Nattog er dyre at investere i og kan i bedste fald kun benyttes en gang om dagen«.

Ifølge Steven Harrod fragter nattog så få passagerer ad gangen, at de ikke for alvor vil kunne flytte passagerer fra fly til tog og dermed være med til at reducere vores CO 2 -udslip på transport.

»Det er kun en dråbe i havet. Og når diskussionen om nattog regelmæssigt dukker op, er det fordi det er et politisk good-feeling-projekt«, siger han med henvisning til den svenske regering, der for nylig afsatte cirka 35 millioner kroner til at undersøge muligheder for svensk nattogskørsel ud i Europa.

Ifølge Poul Kattler, som er bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik, der er en del af ngo-netværket, er ambitionen med de 65.000 underskrifter, at transportministeren signalerer til DSB, at der skal nattogshandling på bordet. Om Benny Engelbrechts afvisning siger Poul Kattler:

»Det er jeg ked af. Det virker som en rygmarvsreaktion«.

Og så medgiver Poul Kattler i øvrigt, at det er rigtigt, at nattog kun flytter få passagerer ad gangen.

»Men vi skal jo begynde et sted. Og lige nu er der ikke nok alternative transportmuligheder til flyrejserne«.

Der skal andre på banen

Mens transportminister Benny Engelbrecht altså slukker for drømmen om danske nattog, så er han meget åben for at samarbejde med andre.