SAS-strejke udløser ikke kompensation til svenske passagerer Svensk forbrugerombudsmand afviser kompensation til rejsende efter SAS-aflysninger under strejke.

SAS kan i første omgang ånde lettet op, mens de svenske flyrejsende må se langt efter at få kompensation for de fly, der blev aflyst som følge af strejken blandt SAS' piloter i slutningen af april og begyndelsen af maj.

Den svenske forbrugerombudsmand har torsdag afvist rejsendes krav om kompensation. Det står i en afgørelse på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

»SAS er ikke forpligtet til at betale erstatning«, siger ombudsmand Marcus Isgren.

»Virksomheden har dokumenteret, at strejken var en ekstraordinær begivenhed, der var uden for selskabets kontrol«.

»SAS har også bevist, at det har truffet en række foranstaltninger for at undgå strejken og for at begrænse konsekvenserne af strejken, når den først er udbrudt«.

Fra 26. april til 2. maj strejkede SAS' piloter i forbindelse med en strid om den kommende overenskomst. Omkring 4000 afgange blev aflyst.

Selskabet Airhelp, der hjælper rejsende med at søge kompensation mod en andel af kompensationen, har tidligere på ugen meldt sig klar til at trække SAS i Danmark og Sverige for EU-Domstolen.

Det er netop EU-regler, der giver rejsende ret til kompensation, medmindre der er tale om en ekstraordinær begivenhed. Her melder den svenske forbrugerombudsmand sig altså på SAS's side.

ritzau