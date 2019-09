Østrigerne overvejer nattog til Danmark: »København kunne være en meget attraktiv destination for os«

I fremtiden kan danske togrejsende måske køre nattog fra København og ned i Europa.

Sådan forlyder det i hvert fald fra de østrigske statsbaner, ÖBB, der er førende på nattogskørsel i Europa.

»Vi har igangværende samtaler med DSB om en mulig nattogsrute fra Danmark eller endda en rute, der kører mellem Tyskland, Danmark og Sverige«, siger Kurt Bauer, der er leder af afdelingen for langdistancetog hos ÖBB.

Udmeldingen kommer efter, at transportminister Benny Engelbrecht (S) i weekenden endegyldigt begravede ideen om et fremtidigt dansk nattog.

»DSB’s analyse er, at der ikke er en umiddelbar forretningsmulighed i nattog. Det tror jeg sådan set er en relativ nøgtern gennemgang. Hvis ikke vi har materiellet (togvognene, red.) i forvejen, så bliver det rigtig vanskeligt og meget, meget dyrt«, siger Benny Engelbrecht.

Til gengæld er transportministeren meget positiv over for at hjælpe andre selskaber til at køre nattog til og fra Danmark eller igennem Danmark.

Tror på nattogstransport

Det kunne eksempelvis være svenske nattog, idet den svenske infrastrukturminister, Tomas Eneroth (S) for nylig har igangsat en undersøgelse af den mulighed.

Men det kunne også være en operatør sydfra. Og her er ÖBB den eneste reelle mulighed. For selskabet har igen valgt at satse på nattogskørsel, efter transportformen på det nærmeste lå i graven, da Deutsche Bahn i december 2016 helt stoppede sovevognskonceptet City Night Line (ruten til og fra Danmark stoppede i 2014).

Siden har ÖBB investeret omkring 30 millioner euro (cirka 224 millioner danske kroner) på blandt andet at købe og renovere 45 nattog fra Deutsche Bahn. ÖBB har desuden bestilt flere nye togsæt til levering i 2022 og pønser altså på nye, potentielle ruteåbninger. Og her kommer København ind i billedet.

»Generelt kunne København være en meget attraktiv destination for ÖBB. Hovedstadsområdet er tæt befolket og danskerne er positive over for klimavenlig transport«, siger Kurt Bauer.

Kræver samarbejde

Men en nattogslinje til og fra København er ikke bare noget, man lige smider i køreplanen. For nattogskørsel er en risikabel affære. Materiellet er dyrt at investere i, et nyt sæt med lokomotiv og vogne koster i omegnen af 185 millioner kroner, toget kan som oftest kun køre en enkelt gang i døgnet og med færre passagerer om bord end almindelige dagstog.

Og så er konkurrencen fra billige flyrejser benhård. Især fordi flybranchen ikke betaler afgifter på brændstof.

»Det skal ændres«, siger Kurt Bauer og fastslår, at en rute til og fra Danmark derfor ikke bliver en opgave, ÖBB løfter alene.

»Det skal ske i et samarbejde mellem DSB eller med økonomisk støtte fra den danske regering«, siger Kurt Bauer.

Til det svarer DSB i en kortfattet kommentar til Politiken, at »DSB har en dialog med ÖBB om drift- og markedsorienterede muligheder i nattogskørsel«, mens transportminister Benny Engelbrecht (S) i en mail skriver:

»Jeg synes, at det på alle måder er positivt, at der er interesse for at genoplive nattogstrafik. Jeg kender ikke detaljerne i ÖBB’s drøftelser med DSB – destinationer, antal afgange, billetpriser og så videre – men jeg synes, det er positivt, hvis de to selskaber ser et grundlag for et sådant samarbejde«.