Mose Merin nåede at stoppe mændene, som ville hævne sig på elefanten, der havde dræbt den 12-årige dreng

fakta

Rejsebureauer involverer sig

De største rejseudbydere på det danske marked, Tui, Spies, Apollo og Bravo Tours, har hver deres måde at udøve samfundsansvar på.

Tui Care Foundation støtter udvalgte projekter, som handler om at beskytte vilde dyr, støtte og uddanne kvinder samt hjælpe lokale med at have en produktion, som de kan leve af. Pengene kommer fra donationer fra turister, mens Tui selv betaler for administration af fonden. Fonden er ikke repræsenteret på alle Tuis markeder endnu, men det er meningen, at Tui vil i gang med at markedsføre den i de nordiske lande. Tui har desuden et klimaprogram.

Spies klimakompenserer alle kunders flyrejser, alle transfers til hotellerne samt ophold på Spies’ egne hoteller i samarbejde med firmaet Natural Capital Partners. Det betyder blandt andet, at der i november plantes 10.000 træer i Spanien og graves brønde i Gambia.

Apollo giver kunderne mulighed for at købe klimakompensation for flyrejsen. Selskabet er certificeret med EU’s Travellite certificering, som sætter fokus på en bæredygtig virksomhed, også når det kommer til medarbejdertrivsel og det at handle lokalt. Apollo støtter projektet ’Skoleglæde nu’, som skal give danske børn en sjovere skolegang.

Bæredygtigheden handler også om at respektere børns rettigheder og i det hele taget støtte menneskerettighederne, bevare natur og miljø og sikre ordentlig behandling af dyr. Bureauet tilbyder for eksempel ikke elefantridning og svømning med delfiner.

Bravo Tours støtter syge børn og unge på hospitalerne i Danmark via projektet KidsAid samt andre børn i nød via støtte til velgørenhedsorganisationen Terre des Hommes. Rejsebureauet styrer i øvrigt sine aktiviteter efter FN’s verdensmål og støtter blandt andet to skoler i Thailand.

Bravo Tours oplyser, at man løbende arbejder for at mindske klimaaftrykket fra rejserne.

