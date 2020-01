Ansvarlig turisme: »Turister skal blive mere bevidste om den påvirkning og magt, de har, når de rejser«

Fakta

Tre andre rejseselskaber med fokus på ansvarlig turisme

1Intrepid Travel

Det australske selskab Intrepid (som betyder frygtløs) tilbyder rejser i små grupper og er af Lonely Planet udråbt som en pioner inden for ansvarlig turisme. Rejserne har fokus på social ansvarlighed, miljøvenlighed og kulturel udveksling. Selskabets filosofi er at beskytte og støtte de svageste på deres rejsemål, det være sig kvinder, børn eller truede dyr. Selskabet blev som et af de første i verden kulstofneutrale, hvilket vil sige, at deres rejser ikke udleder kuldioxid.

www.intrepidtravel.com

2Better Place Travel

Hollandske Better Place arbejder ud fra mantraet: lokalt, autentisk, ansvarligt. Selskabet arrangerer almindelige guidede ture med ansvarlige leverandører, men udbyder også otte forskellige såkaldte impact trips, hvor formålet er at støtte lokale projekter direkte. Selskabet hjælper desuden rejsende med at vælge den mindst CO 2 -udledende flyrejse og CO 2 -kompenserer 100 procent for flyveturen. Fra 2020 stopper selskabet med at bruge engangsplastik på alle rejser.

www.betterplacestravel.com

3Responsible Travel

Det britiske selskab går op i ansvarlighed hele vejen rundt, men har særligt fokus på dyrevelfærd og tiltag mod masseturisme. Selskabet CO 2 -kompenserer ikke, men advokerer aktivt for flere og højere skatter på flyrejser og brændstof og opfordrer deres rejsende til at gøre det samme. Selskabet støtter initiativet ’Trip for a Trip’, som giver udsatte børn verden over mulighed for at besøge turistattraktioner i deres eget land, som de ellers ikke ville have råd til at se.

www.responsibletravel.com

