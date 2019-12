12 oplevelser: Velkommen til osmannerrigets første hovedstad

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Historie, storslået natur og charmerende landsbyer – det kan undre, at en by som Bursa bliver overset. Men med hård konkurrence fra storesøsteren Istanbul formår Bursa alligevel at charmere sig ind hos de fleste. For er man træt af travle folkemængder og storbyens larm, men vil samtidig gerne opleve historie og tradition, er det en god ide at tage den korte tur fra Istanbul til Bursa.