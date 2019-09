Wonderful Copenhagen svarer Lonely Planet igen

Turismeorganisationens direktør, Mikkel Aarø-Hansen, siger, at København ikke er ramt af overturisme, og at Wonderful Copenhagen gør alt for at undgå det.

FOR ABONNENTER

Wonderful Copenhagen tilbageviser rejsebogsforlaget Lonely Planets påstand om, at København er ramt af overturisme. Tværtimod har turismeorganisationen, Københavns Kommune og andre involverede parter taget en lang række initiativer for at hindre, at den danske hovedstad bliver et offer for overturisme som eksempelvis Venedig i Italien og Barcelona i Spanien.