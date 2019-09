Alt for mange turister: Lonely Planet advarer mod at besøge København

Overturisme er ved at ødelægge den danske hovedstad ifølge det verdenskendte rejsebogsforlag, som i 2018 placerede København som nummer et over de 10 byer, man skulle besøge i 2019.

I 2018 var København nummer et på rejsebogsforlaget Lonely Planets top 10 over de byer, som storbyrejsende skulle besøge i 2019 foran byer som kinesiske Shenzhen og Novi Sad i Serbien. I eftersommeren har tonen ændret sig, og Lonely Planet advarer nu om at besøge den danske hovedstad på grund af overturisme. I stedet skal man vælge mindre overrendte byer.

Fakta Top 10 byer I 2018 udarbejdede rejsebogsforlaget Lonely Planet en top 10 over de byer, man skulle besøge i år: 1. København, Danmark 2. Shenzhen, Kina 3. Novi Sad, Serbien 4. Miami, USA 5. Kathmandu, Nepal 6. Mexico City, Mexico 7. Dakar, Senegal 8. Seattle, USA 9. Zadar, Kroatien 10. Meknès, Marokko

Lonely Planet beskriver stadig København som et attraktivt turistmål med historisk charme, fremragende gastronomi, banebrydende arkitektur og et up to date-natteliv.

Foto: Peter Hove Olesen Turister skal være heldige, hvis de kan få et billede af Den Lille Havfrue i København. uden andre turister.

Men forlagets Sasha Brady skriver i artiklen ’Is Copenhagen the latest city to fall victim to overtourism’, at København konstant betegnes som en af de livligste og lykkeligste byer i verden, og det virker som en magnet på millioner af turister, der vil opleve vores ’hygge’, som Sasha Brady skriver.

Millionovernatninger

Problemet er, at der er alt for mange mennesker, som vil hygge sig i København. Den danske hovedstad er ganske enkelt ramt af overturisme. Sasha Brady henviser til en EU-rapport fra 2018, ’Research for TRAN Committee -Overtourism: impact and possible policy responses’.

EU-rapporten peger på 105 områder i EU, som er ramt af overturisme, og København er altså et af de 105 steder. Problemet er, at turisterne hovedsagelig holder sig til indre by og befolker steder som Nyhavn. Hele 87 procent af de besøgende bliver i centrum.

Foto: Louise Herrche Serup El-løbehjul er popuilære hos turister i København, men løbehjulene har ikke just gjort turisterne mere populære.

Og der er tale om store tal. Antallet af turistovernatninger – både udenlandske og danske – er steget med 74 procent i løbet af de seneste 10 år. Sidste år var der 8.8 millioner betalte overnatninger i København, og så er de 1,9 millioner Airbnb-brugere ikke talt med, skriver Sasha Brady.

Desuden skal man indregne de 868.000 krydstogtgæster, som lagde til i København sidste år, men selvfølgelig ikke alle gik i land.

For lidt og for sent

Det tal ventes at blive fordoblet i 2030 ifølge Wonderful Copenhagen, som vil forsøge at sprede turisterne til andre dele af København ved at markedsføre Vesterbro, Nørrebro og Nordsjælland, hvilket Ditte Furstrand fra Wonderful Copenhagen da også har gjort opmærksom på på Lonely Planets Twitter.

EU-rapporten roser da også myndigheder og organisationer for, at de er bevidste om overturisme og har taget flere initiativer, men rapporten konkluderer, at initiativerne kun har haft beskeden indflydelse på mængden af turister i det centrale København.

Sasha Brady citerer danske turismeforskere som Jane Widtfeldt Meged fra Roskilde Universitet, der er enige i EU-rapportens konklusion og siger, at der tale om »for lidt, for sent«, når det gælder initiativerne til at bekæmpe overturisme i København.