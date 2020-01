Engang var det Europas mest lukkede land: Nu tager Albanien imod turister med åbne arme

Engang var landet lukket. Nu siger man velkommen og satser på turisme langs den albanske riviera helt mod syd. Saranda er den største by, og den minder om turistbyerne i nabolandene Italien og Grækenland, men med en stemning som for en snes år siden, for her dominerer det lokale liv stadig.