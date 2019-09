Thomas Cook gør nyt forsøg på at redde skrantende forretning

Det britiske rejseselskab Thomas Cook, der blandt andet ejer Spies, har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 15-regler.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg News.

De amerikanske regler beskytter udenlandske selskaber mod sagsanlæg fra amerikanske kreditorer, mens et selskab får styr på sin forretning i et andet land.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, hvor han følger luftfartsbranchen tæt, køber Thomas Cook sig med trækket nu tid til at finde en løsning på sine problemer.

Hos rejsefirmaet Spies, som Thomas Cook ejer, oplyses det, at ansøgningen om amerikansk konkursbeskyttelse ikke får betydning for de rejsende, der allerede er afsted, eller de, der skal afsted i nærmeste fremtid.

»Det kommer ikke til at få nogen umiddelbar betydning direkte for Spies eller Spies’ gæster«, siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef hos Spies.

Slås med kæmpe gæld

Den 27. september skal investorerne i gældsplagede Thomas Cook stemme om en redningsplan, der er ledet af den kinesiske storaktionær Fosun Tourism Group.

Efter kapitalindsprøjtningen vil Fosun eje 75 procent af Thomas Cooks område for grupperejser og op til 25 procent af rejseselskabets flyselskab.

Thomas Group, der har rødder helt tilbage til 1841, har igennem en længere årrække været en af de største globale spillere inden for pakkerejser.

De senere år har selskabet imidlertid været presset af lavere efterspørgsel, da et stigende antal rejsende er begyndt selv at arrangere deres ture.

Modvinden har været med til, at Thomas Cook ved udgangen af marts havde oparbejdet en gæld på den gode side af ti milliarder kroner.

»Det er et selskab, som i og for sig er blevet ramt rigtig meget af, at folk ikke længere køber lige så mange pakkerejser. Det har skabt en kæmpemæssig modvind for arrangører af pakkerejser som Thomas Cook«, siger Jacob Pedersen.

ritzau