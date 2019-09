Thomas Cook-konkurs kan give regning på fem milliarder kroner

Konkursen i det britiske rejseselskab Thomas Cook kan efterlade en regning på op mod 570 millioner pund - fem milliarder kroner.

Det skriver Financial Times.

400 millioner pund stammer fra erstatninger til de rejsende, der har booket og betalt for rejser, som de aldrig kommer afsted på.

Derudover vil det koste 100 millioner pund for de omkring 1000 fly, som skal hente de tusindvis af rejsende hjem fra deres feriedestinationer. Derudover kommer kompensation til hoteller.

Pengene vil blive dækket af Air Travel Organiser's Licence, der er en pendant til Rejsegarantifonden i Danmark, som dækker tab på ferier, som er købt hos et krakket rejseselskab.

Andre med i faldet

Derudover står en stribe banker til et tab på 1,8 milliarder pund. Det svarer til 15 milliarder kroner.

Det gælder bankerne Barclays, Morgan Stanley, UniCredit, Credit Suisse og Royal Bank of Scotland.

Konkursen i Thomas Cook har også revet det tyske og polske datterselskab af koncernen med i faldet.

Til gengæld har kreditorerne i konkursboet sagt god for, at danske Spies, der er ejet af Thomas Cook, kan køre videre. Det samme gælder for norske Ving.

De nordiske rejsebureauer har overskud, og derfor kan de indbringe penge til de kreditorer, der har penge til gode efter konkursen i Thomas Cook.

Ifølge Financial Times er Thomas Cooks aktiver dog generelt set 'trist læsning' for kreditorerne, fortæller en anonym kilde til avisen.

Kilden peger på, at selskabets 40 fly i gennemsnit er 11 år gamle, og selskabets ejendomme er heller ikke noget at råbe hurra for.

Det mest værdifulde vurderes at være de start- og landingstilladelser i lufthavne, som Thomas Cook ligger inde med.

ritzau