Tip til din næste cykelrejse: Prøv en af Europas tre mest spektakulære og stejle cykeloplevelser

Thomas Alstrup er 55 år og arbejder som selvstændig konsulent inden for projektledelse på miljøområdet. Han har været bidt af cykling, siden han som teenager købte en brugt Nishiki-cykel med Campagnolo-dele, tåklips og gearskift på stellet.

Bogen om Sydeuropas bedste cykelruter er et rent con amore-projekt, der hylder glæden ved at komme ud i naturen, ud på vejene. Der, hvor hårde stigninger, smukke udsigter og hurtige nedkørsler hænger uløseligt sammen med god kaffe undervejs, lange middage om aftenen og et glas (eller to) af cykelområdets bedste vin.

Alle ruterne i bogen kan downloades til en cykelcomputer fra Etapengårtil.dk.

