En trodsig dansker midt i et helt åndssvagt Hongkong-cykelprojekt

Syv millioner turister tager hvert år den gamle kabelbane op til Victoria Peak og nyder udsigten over Hongkong. Altså undtagen lige Politikens udsendte, der tog cyklen ud i en by, hvor cyklister er jaget vildt.

Kender du det, at du pludselig har lyst til at gøre det stik modsatte af, hvad alle andre gør?

Eksempelvis i Hongkong, hvor turen op til det berømte udsigtspunkt Victoria Peak, der er for byen, hvad Den Lille Havfrue er for København, altid skal ske med en af verdens stejleste kabelbaner.

REJSEDEKLARATION

Politikens flyrejse og hotelophold i Hongkong var betalt af Cathay Pacific. Flyselskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Siden 1888 har The Tram fragtet turister op til 552 meter høje Victoria Peak. Syv millioner hvert år. Derfor har jeg tænkt mig at cykle derop. I trods. For at gøre noget andet end alle lemmingerne.

Ud over en ganske lille gruppe cykelnørder er der ingen, der cykler til toppen. Med god grund. Jeg siger ikke, at Hongkong er en decideret cykelfjendsk by, men den eneste cyklist, jeg ser, mens jeg er i byen, er en ældre mand på en gammel smadrekasse med grøntsagsposer hængende på begge sider af styret og flæskesider på bagagebæreren. Han cyklede i sporvognsbanen, for det er klart det sikreste sted.

Bilerne høvler af sted på vejene, hvor cyklister i tropebyen er et særsyn på linje med krydsende isbjørne. Og så er der i øvrigt også venstrekørsel, dårlig asfalt og hullede veje. Rådet for Sikker Trafik ville korse sig. Egentlig er det totalt gakgak, det, jeg har gang i. Og de spærrede da også øjnene op, da jeg kom trækkende med min lejecykel gennem de små gader og ind i hotelreceptionen og bad dem finde et sted at opbevare cyklen natten over.

Hjælp fra to lokale

Eddie Lam siger det også meget klart, da jeg møder ham tidligt om morgenen klokken 7.00 uden for mit hotel.

»Det her er et af de værste steder at cykle i byen. Hongkong er skabt til biler, ikke cyklister. Så hold dig lige bag ved mig«, lyder det, inden vi svinger ud på den ensrettede tresporede Garden Road, hvor en taxachauffør straks trykker hornet i bund.

FAKTA Sådan kommer du til Hongkong Fly: SAS har for nylig åbnet en direkte rute (11 timer) fra København. En lang række andre selskaber fra Københavns Lufthavn har også ruter hertil, men det kræver en mellemlanding undervejs. Tog: Man kan også tage den transmongolske jernbane (7 dage) til Beijing, hvorfra der netop åbnet et direkte højhastighedstog til Hongkong (9 timer).

Eddie Lam arbejder med marketing for det engelske cykeltøjsmærke Raphas Hongkong-afdeling. Det er Rapha-folkene, jeg har allieret mig med for at have lokalkendskab til turen op til Victoria Peak. For de cykler regelmæssigt over hele Hongkong og kender de fleste af byens uskrevne trafikregler og små listige genveje.

Jeg låser blikket fast på Eddie Lams let genkendelige lysegrå Rapha Cycle Club-bluse med de lyserøde og hvide ringe, mens vi forlader centrum og kører ind i WanChai-kvarteret via Queens Road East. Efterhånden som vi fjerner os fra det centrale Hongkong og bevæger os lidt op i højderne, bliver trafikken knap så hysterisk og aggressiv. Men nu er det så til gengæld Hongkongs forholdsvis skrappe procenter, der får det til at nive i de danskerblege lårbasser.

Vi møder Eddie Lams kollega Noah Hui, der til daglig styrer Rapha-butikken, da vi svinger ind på Stubbs Road, der går op mod Victoria Peak.

Da supertyfonen ramte

De to vævre gutter er som regel ude at køre fire gange om ugen. For det meste rockertidligt om morgenen. Både fordi trafikken så ikke er så voldsom, og fordi varmen er til at holde ud. De hvisler opad uden problemer, også selv om de forsøger at være høflige og vente på deres danske gæst, der stønnende og prustende, med konstante stillingsskift på cyklen, slubrende af drikkedunken, forsøger ikke at ligne det, han er: en præbuttet tandsmør-på-bolle-dansker midt i et helt åndssvagt Hongkong-cykelprojekt.

FAKTA På cykel i Hongkong – hvad gør du? Hvis ikke du har kørt på cykel i Hongkong før, bør du finde en makker eller guide. Du kan leje en cykel hosVelo6 for 300 Hong Kong Dollars (cirka 250 kroner) for en dag. Eller Sky Blue Bikes til 650 Hong Kong Dollars (cirka 550 kroner) for en dag. Er du medlem af den globale Rapha Cycle Club, kan du gratis koble dig på den lokale afdelings forskellige ture. Et års medlemskab koster 1.250 kroner. Med det får du adgang til klub-appen, hvor du kan søge efter cykelmakkere blandt klubbens 22 afdelinger. Desuden får du fri kaffe i ’klubhusene’ og et sæt Rapha Cycle Club-cykeltøj. Som medlem kan du også altid leje en cykel til 15 pund (cirka 125 kroner). På verdensplan er der cirka 25.000 medlemmer, hvoraf de 250 bor i Hongkong. Læs mere på Raphas hjemmeside. Vis mere

Men da først vi kommer op over centrum, bliver det straks alle anstrengelser værd. Billarmen forsvinder, en lun fugtig varme sætter ind. Vi kører tæt op ad de grønne bjergsider og hele tiden med en eminent udsigt ned over den fascinerende, glasblanke, stålblå supermetropol.

Foto: Sune Højrup Bencke Eddie Lam og Noah Hui fra cykeltøjsmærket Raphas Hongkong-afdeling kender enhver lille bag- og smutvejr på turen op til Hongkong-øens højeste top - Victoria Peak.

Eddie Lam og Noah Hui fra cykeltøjsmærket Raphas Hongkong-afdeling kender enhver lille bag- og smutvejr på turen op til Hongkong-øens højeste top - Victoria Peak. Foto: Sune Højrup Bencke

Fem kilometer oppe tager vi en lille omvej. Eddie Lam fører vores lille trio ned ad sidevejen Middle Gap Road. Vi er oppe i den del af Hongkong, hvor de hyperrige bor. Her er der længere mellem husene, eller rettere palæerne, da vi drejer ned ad noget, der mest minder om en asfaltsti.

Vi møder enkelte hundeluftere og joggere og ser tydeligt, hvor voldsomt det var, da supertyfonen Mangkhut smadrede ind i Hongkong i midten af september. Der ligger væltede træer, nedfaldne grene, mudderrester og blade overalt. Det ser ud, som om Mangkhut har revet det hele op med rode.

»Jeg bor på 25. etage og kunne se, hvordan tyfonen nærmede sig. Det var fuldstændigt som en katastrofefilm«, husker Eddie Lam.

»Og så begyndte bygningen at svaje frem og tilbage. Sådan fortsatte det i 24 timer«.

Vi har gjort holdt ved et udsigtspunkt, hvor vi ser ud over den sydlige del af Hongkong-øen og forlystelsesparken Ocean Park. Nyder udsigten et par minutter og fortsætter så opstigningen.

Fugleskrig og 20 procent

Vi er på vej op ad Barker Road, da vi render ind i en lille gruppe af ligesindede – fire lokale på racercykler – der er på vej nedad fra dagens toptur. Heriblandt Clayton Law, der har følgende cykelråd til eventuelle danske cyklister i Hongkong.

»I skal være tidligt ude, nogle gange før 5.30, for at få vejen for jer selv. Men så er der også en helt anden oplevelse over det, når I er alene i storbyen. Oktober er i øvrigt den bedste måned, for der er den værste varme aftaget«, fortæller han, mens vi inhalerer udsigten over Hongkong-centrum og halvøen Kowloon.