Fire byer i Calabrien: Stik foden i vandet på det yderste af Italiens tåspids

Fakta

Turen til Calabrien





Klimaaftryk tur-retur​

Fly: 621 kg CO 2 per person​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bil: 651 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tog/bus: 200 kg CO 2 per person​

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

politiken.dk/klimaberegner​

Om Calabrien: Region i det sydligste Italien. Et folkefattigt område med blot knap 2 millioner indbyggere. Regionen er især kendt for den 800 km lange kystlinje fyldt med fiskerlandsbyer og kridhvide strande og gastronomiske specialiteter som sværdfisk, tropearødløg, isdesserten tartufo di Pizzo og bergamottesorbet. ​

Transport:Regionen Calabrien begynder ca. 320 km syd for Napoli. Udgangspunktet for denne reportage er byen Lamezia Terme, og den enkleste måde er at leje en bil her og køre rundt. Du kan evt. kombinere en rejse hertil med en tur til naboøen Sicilien. ​

Tog fra København til Lamezia Terme tager ca. halvanden dag med fire stop undervejs. Fra Lamezia Terme kan du tage tog til Reggio Calabria, Scilla, Tropea og Pizzo.

Vælger du at køre hele vejen til Calabrien er der 2.400 km. fra den danske grænse.

Bedste rejsetidspunkt: G​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​odt klima året rundt men undgå sommermånederne, hvis du vil have bedst plads på strandene.

