Flyskam får turister til at ændre rejseplaner

Rejsende begynder at vende ryggen til flytrafik, fordi de er bekymret for klimaet inspireret af det svenske ’flygskam’ og højtprofilerede aktivister som Greta Thunberg.

En ud af fem i en ny undersøgelse med over 6.000 deltagere i Frankrig, Tyskland, Storbritannien og USA siger, at de har skåret ned på antallet af flyvninger inden for det seneste år, fordi flytrafik påvirker klimaet i negativ grad.

Foto: Jens Dresling Antallet af flypassagerer er årligt steget med 4-5 procent, men banken USB spår, at tallet vil falde i den velhavende del af verden.

Undersøgelsen er foretaget af verdens største velhaverbank UBS med hovedsæde i Schweiz. Undersøgelsen fandt sted i maj, og banken oplyser ifølge BBC, at der siden da er sket et markant skift i holdningen til det at flyve. Det vil betyde, at væksten i antallet af flypassagerer kan blive halveret.

Antal flyvninger

På verdensplan er antallet af flypassagerer årligt steget med fire til fem procent, hvilket betyder, at antallet af passagerer er fordoblet hvert 15. år.

Flyproducenterne Airbus og Boeing er overbevist om, at vækstraten vil fortsætte indtil 2035, men UBS mener, at kampagner som Greta Thunbergs for at gøre opmærksom på klimaforandringerne og klimaaktivister som Extinction Rebellion kan ændre folks flyvaner i den velhavende del af verden.

Den schweiziske bank forudser, at antallet af flyvninger i EU kun vil stige med 1,5 procent, hvilket er halvdelen af det, som Airbus spår. I USA vil væksten falde fra de forventede 2,1 procent til 1,3 procent ifølge UBS.

Foto: Jens Dresling Hvis antallet af flypassagerer falder, betyder det et stort indtægtstab for flyproducenter som Airbus og Boeing.

For flyproducenterne Airbus og Boeing vil det medføre, at ordrebøgerne reduceres med 110 fly årligt. For Airbus, som kontrollerer omkring 57 procent af markedet, vil det betyde, at Airbus’ overskud reduceres med 2,8 milliarder euro (21 milliarder kroner) årligt, vurderer UBS.

Amerikanerne flyver mindre

Avisen The Independent er dykket ned i tallene fra undersøgelsen. Gennemsnitligt har 21 procent af de adspurgte i Frankrig, Tyskland, Storbritannien og USA ændret flyvaner fra maj 2018 til maj 2019.

Der er imidlertid stor forskel landene imellem på, hvor stor en del som flyver mindre. I Storbritannien hævder 16 procent, at de har skåret ned på antallet af flyvninger, mens tallet er helt oppe på 24 procent i USA.