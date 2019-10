Nordlysrejser hitter: Få ekspertens tips til de bedste tidspunkter og steder at se nordlys

Fakta

Lad der blive nordlys

Aurora borealis, nordlys, forekommer dagligt i polare områder som Nordskandinavien, Island og Grønland. Alaska, det nordlige Canada og Sibiriens nordkyst er også gode områder. Kan især ses i timerne omkring midnat. Herhjemme forekommer nordlys hovedsagelig i forbindelse med kraftig magnetisk aktivitet eller såkaldte ’magnetiske storme’. Et par råd gør oplevelsen lidt bedre.



Beklædning: Det kolde klima kræver lange underbukser, langærmet undertrøje, hue, handsker, sweater, varmeste frakke og bukser samt lidt for store støvler med plads til isolerende luft mellem sokker og fodtøj.



Vask: Undgå brusebad eller saunabesøg inden turen ud i kulden. Brug heller ikke vandbaseret fugtighedscreme i ansigtet – det kan give frostbid.



Lys: Medbring lampe med rød pære, der ikke forstyrrer dit nattesyn. Undgå tidspunkter med fuldmåne og steder med megen belysning.



Fotografering: En vidvinkel og et stativ vil gøre billederne endnu bedre. Sæt kameraet til ISO 400 eller højere.



Tidspunkt: Nordlys opleves hele året, men jo mørkere jo bedre. December-januar er klimaet som regel tørrere og dagene meget korte. Februar-marts er dagene længere, men stadig optimalt for nordlys-sightseeing om aftenen.



Sydlys: Ses stort set kun fra Antarktis og det omkringliggende hav. Kan glimtvis opleves fra Tasmanien og det sydlige New Zealand.



Litteratur: Kira Moss og Peter Staunings bog om den danske skolelærer Sophus Tromholts (1851-1896) forsøg på at forstå nordlysfænomenet, ’Sophus Tromholt – Skæbnen og Nordlyset er jo lige uransagelige’.



Kilder: Danmarks Meteorologiske Institut, Aurora Sky Station, Visit Norway, Visit Sweden og Visit Iceland.

