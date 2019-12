I Tanzania jager sjældent stammefolk stadig med bue og pil

Gløderne springer, og røgen fra de to bål river i næsen og gør øjnene blanke, da vi kommer tættere på. Rundt om det ene sidder en række kvinder tæt – nogle med deres diende babyer i favnen. Ved det andet bål nogle meter derfra sidder deres mænd i en rundkreds. Deres overkroppe er halvnøgne og delvis dækket af brunt skind fra nedlagte impalaer. På hovedet har de et bånd med pelsen fra bavianer, og deres fødder er enten bare eller trådt ned i et par slidte og støvede sandaler.

Vi er på besøg hos hadzabe-folket, der lever i området omkring søen Eyasi i det nordlige Tanzania. Denne stamme huser 14 medlemmer, der lever som nomader og flytter deres hjem cirka en gang om måneden. For enden af bålet sidder stammens ældste medlem, Shagua Punklo, og for at skille sig ud er han iklædt en stor hovedudsmykning som en høvding.