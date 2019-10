Billige orange togbilletter giver for første gang busserne baghjul

Over Storebælt vinder toget passagerer fra busserne, efter at Orange og Orange Fri har sænket priserne på 120.000 togrejser om ugen. Fra i dag lokker DSB med julebilletter.

Hvis du er klar til at bestille i god tid og rejser udenfor myldretiderne, så er det blevet meget lettere at finde en rigtig billig Orange- eller Orange Fri-billet.

Efter flere år med faldende salg ser den strategi for første gang i mange år ud til at skaffe flere passagerer i togene over Storebælt, oplyser kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen.

»Vi har svært ved at få armene ned! Det er nu tredje måned i træk, at antallet af togrejsende over Storebælt vokser«, siger Jan Sigurdur Christensen. Siden februar i år har DSB sat 120.000 Orange-billetter til salg hver uge, det er dobbelt så mange som i 2018.

Prisforskellene er markante på de orange og på de almindelige billetter. Er du for eksempel klar til at vælge en afgang fra København til Aarhus efter klokken 20 fredag 1. november, kan den orange fås til 129 kroner, mens standardbilletten koster 429 kroner.

Også juletrafikken får en indsprøjtning af billigere billetter. Fra i dag torsdag sætter DSB 21.400 Orangebilletter til salg per weekend fra den 2. november til og med den 15. december. De gør det muligt at komme på kryds og tværs af landet med DSB fra 99 kroner.

Der er ifølge DSB tre gange så mange billetter til orange priser som tidligere i julehandlen.

Færre biler over Storebælt

Rabatterne har fået salget til at vokse. I juli og august blev der solgt fem procent flere end i de samme måneder sidste år, og september viste endnu bedre tal med en stigning på ni procent sammenlignet med 2018.

»Det er et markant skift, og det er oven i købet sket i nogle måneder, hvor der har været sporarbejde, som gør togdriften lidt mere besværlig«, siger Jan Sigurdur Christensen.

I samme periode er antallet af busser over bæltet faldet, så der i september var 13 procent færre busser end samme måned sidste år, oplyser Sund & Bælt, der driver Storebæltsbroen. Biltrafikken ser med et fald på 0,8 procent ud til at stagnere, procenttallet betyder, at cirka 2.500 færre biler er kørt over broen i september i år sammenlignet med 2018.

Jan Sigurdur Christensen håber, at DSB’s stigende salgstal er begyndelsen på, at trafikken bliver mere klimavenlig og bæredygtig.

»Vi vil jo gerne have flere over i toget, så vi udnytter vores kapacitet, og måske får folk ud af bilerne, som ellers skaber trængsel i de store byer«, siger han.

Orange kunder fylder tomme pladser

Ideen med Orangebilletter er at fylde tomme sæder på de mindre populære afgange, for eksempel uden for myldretiderne. Samtidig har DSB med Orange Fri skabt en billigere billet, som stadig er fleksibel, så billetten ikke bare er tabt, hvis du er nødt til at ændre afgangstid.

Ligesom flyselskaberne, hvor de mest populære billetter er dyrere, har DSB skabt en billet-app, der også viser kunderne nogle billigere alternativer.

»Jo mere man kigger på andre afgange end dem, der ligger i den rene myldretid, jo bedre er prisen. Det skal være med til at få ændret hele den prisopfattelse, der er og vise, at der er gode tilbud på hylderne«, siger salgsdirektøren.

Fortsætter den gode udvikling forventer DSB at sælge over 4 millioner Orange billetter i år mod 2,3 millioner i 2018.

Det stigende salg kommer på baggrund af mange års salgsmæssig ørkenvandring for DSB, viser tal fra selskabets egne årsregnskaber. I første halvår af 2019 var der 3,705 millioner rejsende over Storebælt, meget færre end på samme årstid i 2014, hvor 4,354 millioner tog samme rejse.

I de samme fem år er der både kørt flere biler og flere busser over bæltet, viser tal fra Sund & Bælt.