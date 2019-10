Er du træt af mellemlandinger? Australsk fly lander i Sydney efter 19 timer non-stop fra New York

Tidligt søndag morgen lokal tid blev der skrevet historie, da det australske Qantas Airlines QF7879 fly landede på landingsbanen i Sydney, efter at have fløjet uafbrudt i 19 timer og 16 minutter. Flyet, der ankom fra New York, havde tilbagelagt over 16.200 kilometer tværs over USA og flere tusinde kilometer over Stillehavet.

Det er første gang at et passagerfly flyver non-stop mellem disse to byer, og selvom der på turen kun var 50 passagerer - herunder forskere og topfolk i Qantas - om bord samt en begrænset last, for at sikre at brændstoffet rakte, så satser Qantas på at åbne ruten kommercielt i 2022 eller 2023. Lykkes det, vil ruten blive verdens længste kommercielle flyrute, foran den nuværende længste rute mellem Singapore og New York, der tager 18 timer og 30 minutter.

»Dette er en af de sidste store udfordringer for moderne luftfart« sagde Qantas-piloten Sean Golding til mediet Financial Times inden flyets afgang i New York.

Qantas oplyser, at turen ikke ville kunne være gennemført med en fuld last, men det australske flyselskab er blandt de selskaber der presser flyproducenterne hårdest til at udvikle fly med længere rækkevidder. Boeing og Airbus har begge pitchet flymodeller til selskabet, der vil være i stand til at flyve direkte mellem australske og europæiske storbyer med fuldt lastede fly.

Den planlagte rekordrute mellem New York og Sydney vil derfor måske kun holde for en stund, for såkaldte ’ultra long-haul flights’ - ekstremt lange flyruter - er kommet på mode igen efter en periode, hvor det ikke var økonomisk rentabelt for flyselskaberne at drive dem. Der er nu over 30 kommercielle ruter på over 15 timers flyvetid, og 22 af dem er lanceret inden for de sidste fem år.

Begge de store flyproducenter Boeing og Airbus’ langdistancefly har en rækkevidde der nærmer sig 18.000 kilometer under ideelle forhold. Dermed nærmer de nyeste passagerfly sig evnen til at kunne flyve den længst mulige distance mellem to punkter på kloden, som er 20.036 kilometer. Der er før blevet fløjet længere, men det har ikke været med fuldt lastede passagerfly på kommercielle ruter.

Ny forretningsmodel

Det er en blanding af lave oliepriser, brændstoføkonomiske fly og flere kunder, der flyver længere, der gør, at passagerer i dag kan flyve direkte tværs over store afstande nemmere end nogensinde før. Det har teknologisk set længe været muligt at flyve lange distancer, men dyrt brændstof og dårlig brændstoføkonomi har medvirket til at de lange ruter sjældent var en god forretning.

Appetiten for langdistancefly kan komme til at ændre flybranchen på flere måder. Store lufthavne i Mellemøsten som i Doha og Dubai er blevet populære ’hubs’ - samlingspunkter for mellemlandinger - grundet deres placering midt imellem befolkningscentre i Europa og Oceanien.

Hvis fremtidens kunder har mulighed for at undgå en eller flere tidskrævende mellemlandinger på vej til deres slutdestination ved at flyve direkte, kan meget flytrafik blive omdirigeret af den grund. Den skæbne led lufthaven i Anchorage, Alaska i 1980’erne, da længere flyrækkevidde ikke længere gjorde det nødvendigt at mellemlande der mellem Europa og Asien.

Når luftfartsselskaberne ikke længere kan fylde deres større fly op i samlingspunkterne, er det mere attraktivt at indsætte mindre langdistancefly mellem slutdestinationerne. Airbus, der står bag verdens største passagerfly A380, har meddelt at de stopper produktionen af denne fra 2021, fordi at flyselskaberne sjældent kan fylde samtlige 520 sæder i flyet.

Til gengæld har Qantas formået i gennemsnit at fylde 94 procent af sæderne mellem deres London - Perth rute på 17 timer.

Ekperter peger dog på, at der stadig er mange økomiske udfordringer forbundet ved langdistanceflyvninger. En stor volumen af passagerer kan nemt og billigere dirigeres mellem samlingspunkterne og samles på mellemdistancefly, og lange flytider kræver mere personale.

»Ultra-langdistancefly kan i dag teknisk set være en bæredygtig forretningsmodel, men markedsdynamikkerne skal også være til stede, med nok efterspørgsel fra rejsende på business-class« siger Brendan Sobie, en uafhængig luftfartsanalytiker, til Financial Times.