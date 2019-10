Turister står i kø for at bestige hellig sten for sidste gang Turister er valfartet til klippeformationen Uluru i Australien, inden klatreforbud træder i kraft lørdag.

Den verdenskendte australske klippeformation Uluru indfører lørdag officielt klatreforbud.

Det har ført til en massiv tilstrømning af turister til nationalparken Uluru-Kata Tjuta, hvori Uluru ligger, over de sidste par uger.

Uluru, tidligere kendt under navnet Ayers Rock, er hellig for den lokale Anangu-stamme, der i årevis har opfordret til, at man ikke bestiger den 348 meter høje monolit.

Men denne opfordring - der også er fremhævet på store skilte ved indgangen til området omkring klippen - bliver i øjeblikket ignoreret af tusinder af klatreinteresserede.

I billeder og opslag på sociale medier, som ABC bringer, kan man se en lang kø af mennesker, der venter på at kunne bestige den dybrøde klippe.

»Folk fra hele verden kommer forbi og klatrer på den (Uluru, red.). De har ingen respekt«, siger Rameth Thomas, der er medlem af Anangu-stammen, til BBC.

Han tilføjer, at Uluru er 'et meget helligt sted. Det er vores kirke'.

Turist: Det er meningen, man skal bestige den

En turist, der ikke vil stå frem med navn, udtaler til BBC, at han ikke kan se problemet.

»Det er svært at se, hvad betydningen er. Det er en klippe. Det er meningen, man skal bestige den«, konstaterer han.

I 2017 besluttede myndighederne at forbyde klatring på klippen med udgangen af oktober i år på grund af den spirituelle betydning for det oprindelige folk i området.

Foto: Stefica Bikes/Ritzau Scanpix Uluru, tidligere kendt som Ayers Rock vil fremover kun kunne ses fra afstand. Det bliverforbudt at bestige den.

Uluru, tidligere kendt som Ayers Rock vil fremover kun kunne ses fra afstand. Det bliverforbudt at bestige den. Foto: Stefica Bikes/Ritzau Scanpix

Samme år besteg kun 16 procent af besøgende turister klippeformationen.

Over 400.000 turister har besøgt nationalparken over de seneste 12 måneder.

Uluru-Kata Tjuta har været på Unescos liste over verdensarv siden 1987 og anses af mange for at være et nationalt symbol for Australien på lige fod med Jørn Utzons operahus i Sydney.

Uluru er cirka 2,5 kilometer lang, 1,5 kilometer bred og rejser sig 348 meter over den omgivende slette.

