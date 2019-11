Barry Whites stemme skal hjælpe øllet på vej: Bryggeri er blevet et tempel for øl- og madnørder

Hvis du gerne vil opleve den belgiske øl- og madkultur på et besøg i Antwerpen, behøver du kun at gå et sted hen. Til bryggeriet De Koninck, der er et tempel for øl med museum, michelinrestaurant, internationalt berømt ostebutik, slagter, chocolatier og bager. What’s not to like ...