De fleste kører for stærkt: 30.000 danske bilister er havnet i EU-register Siden juli har det været muligt for udenlandske myndigheder at sende fartbøder direkte til danske bilister.

Tre måneder efter at et nyt europæisk samarbejde har gjort det muligt for EU-lande at sende bøder direkte hjem til danske bilister, er over 30.000 danskere blevet registreret i forbindelse med forseelser i Europa.

Langt størstedelen af forseelserne omhandler hastighedsoverskridelser.

Det viser en aktindsigt hos Rigspolitiet, som Gjensidige Forsikring har fået udleveret.

1. juli trådte et nyt EU-direktiv i kraft herhjemme, hvor udenlandske myndigheder nu kan sende bøder direkte hjem til danske bilister, der har overtrådt trafikregler i andre EU-lande.

Tidligere skulle de øvrige EU-lande først kontakte de danske myndigheder, der skulle sende bøden videre.

Den proces samt en bagatelgrænse på bøder på under 520 kroner, gjorde at danske bilister ofte kunne slippe udenom at betale.

Det nye samarbejde er positivt for trafiksikkerheden i EU, siger skadedirektør i Gjensidige Forsikring Henrik Sagild.

»Det er præcis ligeså farligt at køre for stærkt eller uden sele i andre lande, som det er i Danmark, og derfor skal man følge reglerne på samme måde som herhjemme - både for sin egen og for ens medtrafikanters skyld«, siger Henrik Sagild.

Det er i alt 21 EU-lande, der har adgang til andre EU-landes motorregistre.

Størstedelen af forseelserne i det danske register er sket i Tyskland, der tegner sig for lidt over 20.000 opslag.

»Det nye samarbejde gælder jo også sådan, at danske myndigheder kan sende en bøde direkte hjem til en tysker, der kører for stærkt i Danmark«.

»Derfor er samarbejdet også med til at øge trafiksikkerheden herhjemme, hvilket er glædeligt«, siger Henrik Sagild.

ritzau