Togbroen til Sydeuropa findes - du skal bare lige til Hamburg først

oplevelser i Marseille

1Marché des Capucins. Ligger bag havnen er et virvar af små smalle gader, som dufter og smager af både Mellemøsten og Afrika. Køb kurve, krydderier, frisk fisk, frugt og grønt, og spis gademad fra hele verden midt i det summende marked.

2MuCEM. Helt ud til middelhavsklipperne ligger Marseilles museum for middelhavs- og europæisk kultur. Alene bygningen er et besøg værd. Den er moderne med store glaspartier, men hvad man ikke kan se udefra, er, at museet er bygget sammen med byens gamle borganlæg. Via små broer går man konstant fra nyt til gammelt, og den nye glasbygning er imponerende velintegreret med de gamle borgtårne, hvorfra man kan se hele havnen. Efter et museumsbesøg kan man spise fantastisk frokost på Les Halles de la Major, et streetfoodmarket, som er nabo til museet.

3Endoume-kvarteret. Ligger syd for den gamle havn og er for dem, der elsker at hoppe i Middelhavet direkte fra klipperne, f.eks. ved fiskerhavnen Vallon des Auffes og halvøen Anse de Malmousque. Det er også det rigtige kvarter for dem, der elsker naturvin og skaldyr. Tag f.eks. et glas og en dagens ret på den lokale institution i Endoume, Bar La Relève.

