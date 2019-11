Blodet stivner et nanosekund i årerne: Er manden med den blafrende frakke levende?

Fakta

Turen til øen Shikoku

Klimaaftryk tur retur Tokyo:

Flyrejse: 2834 kg CO 2 per person (svarer til at køre xxx km i bil).

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere, på www.politiken.dk/klimaberegner

Transport:For at komme fra Tokyo til Shikoku på skinner, kan du tage lyntoget Shinkansen til Osaka, Kobe eller Okayama på hovedøen Honshu. Videre med JR-regionaltog sydpå med retning mod Kochi, hovedbyen på Shikoku.

For at komme til landsbyen Nagoro med dukkerne og den vilde japanske natur i Iya-dalen, kan du leje en bil i Osaka, Kobe eller Okayama på Honshu.

Når du kommer over på Shikoku (der er broer over), tag så vej 439 fra byen Otoyo, der ligger ved hovedvej E32. Fortsæt mod Mount Tsurugi, et af Japans højeste bjerge og i øvrigt et smukt udflugtsmål for vandrere.

