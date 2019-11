Ekspert: Julemarkeder er som Roskilde Festivalen

Fakta

Juleekspertens favoritter

Benno Blæsild skal selv besøge en lang række julemarkeder i år i forbindelse med research til en ny bog. Blæsild holder især af nedenstående julemarkeder:

1Lübeck. For mig er og bliver det den ægte vare. Man mærker suset fra dengang, Lübecks købmænd forsynede hele Norden med alle former for luksus, lige fra marcipan til rødvin. Kvaliteten i boder og i historiske spisesteder er unik. Stemningen er uovertruffen, markedet er stort og tæt; men der er desværre flere mennesker i gaderne end behageligt for en magelig dansker.

2Tivoli i København. Havens magi kommer til sin fulde ret, når træerne bliver lysende. Selv om markedet ikke er gammelt efter en historikers målestok (under 30 år), så er det stemningsmæssigt perfekt. Kvaliteten af oplevelsen i Tivoli er simpelthen i verdensklasse, og selv det oplyste rådhus kommer til at spille med som en fantastik romantisk kulisse.

3Jul i den Gamle By. Den gode gamle jul i de gode gamle dage. Hvis det er, hvad man ønsker at opleve, så findes det ikke bedre end på de toppede brosten mellem Den Gamle Bys historiske huse. Absolut verdens bedste og mest totale tidsrejse til den hyggeligste og mest nostalgiske fest fra ’før verden gik af lave’.

4Paris. Byernes by danner den perfekte kulisse til et kæmpe julemarked, hvor fransk elegance kommer tættest på at være hyggelig. Og så ligger det meget tæt på fantastiske spisesteder. Anderledes end de nordiske, men Paris’ markeder er et besøg værd.

5Skansen i Stockholm. Markedet er ældre end både Tivolis og Den Gamle Bys. Det emmer af traditionsrig jul a la Emil fra Lønneberg og Carl Larsson. Man bør unde sig selv et besøg på Skansen i disse år, hvor den svenske krone står så lavt. Her er basis for gode kvalitetsindkøb til fordelagtige priser.





