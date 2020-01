Med camper til de østrigske bjerge: Få Europa ind gennem forruden

FAKTA

Turen med autocamper

Klimaaftryk tur-retur Zillertal:

Bil: 338 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person)

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Om bilen:VW California er udstyret med køleskab, to gasblus, vask med afløb og opsamlingstank, oliefyr som kører på diesel og kan være tændt, både når man kører og camperer. Der er strøm til fire dage, uden man skal lade op.

Camperen er designet til to voksne og to børn. Den har to forsæder og et passagersæde, som kan drejes og vende mod kabinen, når man ikke kører. Taget kan hæves, og det giver fire sovepladser i to etager.

Varmen fordeles fint op til den øverste køje, og komforten er god takket være lamelbunden. Vi var to voksne og en datter på seks, så nogle nætter brugte vi kun den nederste køje – lidt tæt, men hyggeligt.

Pris: En uges leje fra VW Californiacenter Risskov koster 7.000 kroner inklusive selvrisiko og forsikring. Bilen er nem at parkere og koster normal biltakst på færger.

Brændstof: Bilen kører ca. 15 km pr. liter diesel. Turen til Østrig og retur var på ca. 2600 km og kostede derfor ca. 1.700 kr. i brændstof.

Camping:Der findes omkring 1600 campingpladser i Tyskland, cirka 300 af dem er åbne i vinterhalvåret. I Østrig er der 300 pladser, ca. 80 er åbne i vinterhalvåret.

Prisen på en overnatning svarer til en overnatning i et villatelt: ca. 3-400 pr. nat incl. el.

Få mere info på om campingpladser i Europa på Pincamp.de

Eller camping.info

Der findes desuden 3-4.000 autocamperpladser i Europa, Stellplatz, herfra 303 i Østrig, som du kan finde på:

stellplatz.info

Det danske website Autocamper Info har en oversigt om apps, man kan downloade, så man kan finde en ’stellplatz’ på smartphonen.

Vis mere