Tag på en billedskøn togrejse fra forår i Oslo over snedækkede fjelde til grønne Bergen

Fakta

Turen til Bergen

Klimaaftryk tur-retur:​

Bil: 278 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​​​​​​

Tog/bus: 86 kg CO 2 per person​​​​​​

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​​​​​​

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere, på​​​​​​

politiken.dk/klimaberegner

Transport: Rejsen skal bookes delvist gennem DFDS (Oslobåden) og Vy – det nye navn på Norges Statsbaner. Sørg for at have god tid i Oslo til at nå fra færgen til banegården.​​​​​​

Vy har konceptet Minipris, der svarer til DSB Orange. Er man tidligt ude, fås en enkeltbillet mellem Oslo og Bergen for blot 150 kroner per voksen på udvalgte afgange. En ordinær enkeltbillet koster fra ca. 400 kroner. afhængig af sæson og rejsedag. Der er særlige priser for sovevogn.

Rejsen mellem Oslo og Bergen varer 6,5-7 timer

Nattog: Vælg evt. at køre med nattog mellem Bergen og Oslo på hjemvejen, og få en særlig oplevelse med – og hav samtidig en fuld dag i Oslo, før turen går hjem med færgen. Sovekupeerne er for to personer, så en familie på fire må altså bestille to kupeer. Læs mere på Vys hjemmeside.​​​​​​

Rejsetidspunkt: Den beskrevne rejse kan foretages året rundt. Allersmukkest er den i maj-juni og i september-oktober. Undgå højtider som jul og påske, og bestil i god tid, især i sommerferien. Man kan købe lette retter, diverse snacks og kolde og varme retter på toget. På Oslobåden findes en bred vifte af spisemuligheder og kahytklasser fra budget til det luksuriøse.​​​​​​

