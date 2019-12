Flertal af danske EU-politikere siger ja til afgift på flybrændstof

Europa skal ramme flyselskaberne på pengepungen for at sætte gang i brugen af mere klimavenlige flyrejser. Men en afgift på den enkelte billet er en dårlig ide, mener de danske europaparlamentarikere.

Fakta Sådan har vi spurgt Politiken Rejser sendte i midten af november en række spørgsmål til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Vi spurgte blandt andet: Går du ind for en afgift på (fly) brændstof i Europa? Og/eller går du ind for afgift på flybilletter (altså en afgift, der rammer hver enkelt passager per afgang)? Enhedslisten har ikke svaret på vores spørgsmål. Venstre og SF har svaret samlet.

Når EU i det kommende år skal finde nye veje til at trække flytrafikken i en retning, der ikke er så skadelig for klimaet, så vil de fleste danske politikere i Europa-Parlamentet gerne bruge prisen på brændstof som en løftestang.

Det viser en rundspørge, som Politiken har foretaget blandt de 13 medlemmer af parlamentet.

SF, Radikale, Konservative og Socialdemokraterne er for, mens Venstres tre medlemmer bare siger, at de er åbne for en diskussion på området. Dansk Folkeparti er blankt imod.

Dermed bakker de fleste danske folkevalgte op omkring de toner, der lød i European Green Deal, som EU-Kommissionen fremlagde på klimatopmødet i Madrid i forrige uge.

De danske politikeres svar åbner for en spændende udvikling, mener Henrik Gudmundsson, der er ekspert i blandt andet bæredygtig transport ved klimatænketanken Concito.

Når vi flyver i dag, afspejler prisen ikke de reelle omkostninger for vores samfund og vores klima. Det skal vi have gjort noget ved Marianne Vind, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

»Det er godt, at man rykker i EU, for problemet er internationalt. Og brændstoffet er det rette sted at ramme, for det er det, der er problemet. Gør man brændstoffet dyrere, bliver det smartere at investere i energieffektive fly«, siger Henrik Gudmundsson.

De 13 europaparlamentarikeres svar stemmer kun næsten med de svar, som folketingspolitikere i Danmark gav i forbindelse med en rundspørge i november. Her var klimaordføreren fra DF positiv over for en kollektiv international aftale om afgift på flybrændstof, mens ordføreren fra S sagde nej til afgift på brændstof.

Rapport: Afgift koster ikke jobs

I EU kommer især SF og De Radikale med et fuldtonet ja til spørgsmålet: Går du ind for en afgift på flybrændstof i Europa?

En afgift vil nedbringe CO 2 -belastningen fra fly og samtidig indbringe milliarder til den grønne omstilling, påpeger SF’erne Margrethe Auken og Kira Peter-Hansen og refererer til en rapport fra miljøorganisationen Transport & Environment.

»En afgift på flybrændstoffer på 2,50 kroner per liter vil skære CO 2 -udledningerne fra flytransport med 11 procent, indbringe 200 milliarder kroner – eller 27 milliarder euro« til EU-landene. Og bemærk, at det ingen konsekvenser har for hverken antallet af jobs eller for den overordnede samfundsøkonomi«, skriver de to SF’ere i et fælles svar. De sidder i den grønne gruppe i Europa-Parlamentet.

Radikale Venstres holdning er, at alle fly, der letter fra Danmark, skal betale 250 kroner for hvert ton CO 2 , flyet udleder, skriver Morten Helveg Petersen (R) om en afgift, der skal indfases over fem år.

»Denne model giver en yderligere konkurrencefordel til de flyselskaber, som flyver med mindre forurenende fly. Hvis flyet er halvt fyldt, skal flyskabet stadig betale for den fulde CO 2 -udledning. Hvis flyet bruger 50 procent bæredygtige brændstoffer, så halveres betalingen. Hvis flyet er et elfly, udleder det ikke CO 2 – og slipper dermed for at betale CO 2 -afgift«, lyder det fra Morten Helveg Petersen. Partifællen Karen Melchior påpeger, at der også bør være afgifter på europæisk plan.

Flysektoren og skibsfarten er de eneste sektorer, der er undtaget afgifter, moms og skatter, mens al landtransport rimeligt nok betaler for deres brændstoffer. Margrethe Auken og Kira Peter-Hansen, medlemmer af Europa-Parlamentet for SF

»Men hvis EU er for langsomme, så ønsker vi, at Danmark indfører klimakompensation. Men det skal være på flyet, ikke den enkelte passager«, svarer Karen Melchior (R), som sammen med Helveg hører til parlamentets Forny Europa-gruppe.

Også Pernille Weiss (K) ønsker at bruge afgifter til at bakke de flyselskaber op, som går forrest i den grønne omstilling.

»Jeg går ind for afgift på markedet, som kan presse grønne alternativer frem. Vi vil og kan ikke forbyde folk at flyve, men vi kan understøtte de rigtige forretningsmodeller, når for eksempel Norwegian, SAS eller andre selskaber engagerer sig i mere klimavenlige løsninger«, siger Pernille Weiss. Hun er del af parlamentets EPP-gruppe.

Dansk Folkepartis Peter Kofod er direkte imod en afgift.