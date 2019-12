Forsikringsselskab vil ikke dække hvis Norwegian går konkurs

Automatisk oplæsning Beta

Danske rejsebureauer har modtaget en opsigtsvækkende melding fra forsikringsselskabet Europæiske ERV. I et brev oplyser forsikringsselskabet, at det efter 14. januar ikke længere kan dække bookinger i tilfælde af, at flyselskabet Norwegian går konkurs.

Det oplyser branchemediet Check-in.dk, der har talt med flere kilder i branchen.

Cirka 100 danske rejsebureauer har udvidet ansvarsforsikring hos Europæiske ERV. Det betyder, at rejsebureauerne er sikret økonomisk, hvis et flyselskab går konkurs. Men fra 14. januar er det ifølge brevet ikke længere gældende, hvis bureauerne har købt flyrejserne hos Norwegian. Dermed skal rejsebureauerne selv punge ud, siger Ole Kirchert Christensen, der er ansvarshavende redaktør på Check-in.dk.

»Som forbruger er man ikke i klemme, for det er rejsebureauerne, der har ansvaret«, siger Ole Kirchert Christensen.

Han vurderer, at rejsebureauerne vil løbe risikoen og fortsat benytte Norwegian, men ellers har de muligheden for at skifte forsikringsselskab for at være dækket økonomisk. Det kan være til forsikringskonkurrenten Gouda, der har oplyst, at det fortsat dækker Norwegian-rejser og ikke har planer om at ændre på det.

Vil ikke genforsikre

Årsagen til, at Europæiske ERV ikke længere kan konkursdække Norwegian-flyrejser, er, at det endnu større selskab, som Europæiske ERV er genforsikret hos, har trukket en streg i sandet og besluttet ikke længere at dække ved konkurs. Hvilket selskab, der er tale om, er uvist.

»Det er underligt, fordi Norwegian står væsentligt bedre nu, end de gjorde for tre måneder siden, hvor de stod over for en kapitalforhøjelse. Siden har de iværksat en masse tiltag for at sikre sig økonomisk«, siger Ole Kirchert Christensen, der kalder det et meget uheldigt tidspunkt, da der med sådan en melding opstår mistillid til Norwegian, og branchen står netop nu over for sommersalget, som for alvor skydes i gang her mellem jul og nytår.

»Sommersalget skal gerne bringe nogle penge i kassen i løbet af de svage vintermåneder. Derfor har Norwegian ikke på nogen måde brug for, at der bliver sået tvivl om selskabets økonomiske formåen på det her tidspuinkt. Derfor er det meget opsigtsvækkende. De kilder, vi har talt med i branchen, siger, at de aldrig har set noget lignende«, siger Ole Kirchert Christensen.

Norwegian siger til Check-in.dk, at man er uforstående over for brevets indhold.

»Vi har forstået, at Europæiske har sendt et brev med ganske alvorlige insinuationer til sine kunder. Brevet er ikke underskrevet og det har vist sig ganske besværligt at få nogen i Europæiske til at tage ansvar for brevet. Tager man samtidig de historisk stærke resultater, som Norwegian har vist på det seneste, i betragtning, virker brevet i bedste tilfælde ganske utroværdigt og i værste tilfælde komplet amatøragtigt. Vi har talt med adskillige Europæiske-kunder, der faktisk troede, at der var tale om et falsum. Jeg forstår godt mistanken om et falsum«, siger kommunikationschef Andreas Hjørnholm fra Norwegian til Check-in.dk.

Han tilføjer, at Norwegian har sat en masse initiativer i gang, der forventes at kunne øge selskabets økonomiske styrke.

Selvom man som forbruger ikke skal være bekymret, når man køber rejser gennem rejsebureauer, så skal man huske, at betale med et kreditkort, hvis man køber flybilletter direkte hos flyselskaberne. Dermed kan man ved en eventuel konkurs kontakte sin bank og få pengene tilbage. Har man betalt med dankort, sidestilles det med kontanter, og så er pengene tabt.