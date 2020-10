Tysk bro var en del af den 4.500 kilometer lange 'kongelige vej', som forbandt Rusland med Spanien

Små bindingsværkshuse omkranser den 125 meter lange gade. Førstesalen i de fleste af gadens 32 huse er indrettet til beboelse, mens stueetagen består af cafeer og butikker, hvorfra der sælges alle former for kunsthåndværk. Da jeg når til enden af gaden, opdager jeg, at jeg i virkeligheden er gået over en bebygget bro.

Krämerbrücke, eller Kræmmerbroen, forbinder Breistromflodens øst- og vestlige bred i den tyske delstat Thüringens hovedstad, Erfurt. Breitstrom er en biflod til den langt større Gera.

Kræmmerbroen er den længste bebyggede og beboede bro i Europa, og broens historie går helt tilbage til det 8. århundrede, hvor den forbandt to markedspladser: Wenigemarkt og Fischmarkt. Broen var en del af handelsruten Via Regia, eller Den Kongelige Vej, som forbandt Rusland, Ukraine, Litauen, Polen, Tyskland, Frankrig og Spanien og var omkring 4.500 kilometer lang.