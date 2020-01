Brande kan koste Australiens turisme over en milliard kroner Brandene har forårsaget kæmpemæssige ødelæggelser i store nationalparker og turistdestinationer i Australien.

De voldsomme brande, der har ødelagt kæmpe arealer i det sydøstlige Australien, kan koste landets turistbranche over en milliard kroner.

Det anslår direktør for Australiens turistråd, Simon Westaway, over for The Guardian.

»Sommerferien for skolerne (de første to uger af januar, red.) er højsæson for mange turistområder ude i naturen«.

»Det er for tidligt at fastslå et nøjagtigt tab af indtægter, men det bliver helt sikkert flere hundrede millioner australske dollar«, siger Simon Westaway til The Guardian.

100 millioner australske dollar svarer til 460 millioner danske kroner.

Brandene har forårsaget kæmpemæssige ødelæggelser i store nationalparker og populære turistdestinationer i Australien.

Blandt andet i området East Gippsland i delstaten Victoria, der bliver besøgt af titusindvis af turister hver sommer.

Derudover er delstatens New South Wales' smukke sydøstkyst med de kendte badebyer Batesman Bay og Mogo også blevet raseret af brandene.

Nationalpark beordret evakueret

Onsdag blev den kendte nationalpark Kosciuszko national park, der indeholder Australiens største bjerg, Mount Kosciuszko, beordret evakueret.

Simon Westaway peger på, at brandene i Australien bliver dækket massivt af de internationale medier, hvilket kan føre til, at udenlandske turister bliver skræmt væk.

»Vores industri er meget modstandsdygtigt, men barskheden og omfanget af brandene og deres fysiske påvirkning kan ikke ignoreres«, siger han.

