Her er 12 oplevelser i byen, der er mættet af historie, spækket med kulinariske fuldtræffere, og hvor happy hour sjældent kun varer en time

Fakta

Sikkerhed

Det er generelt sikkert at besøge Libanon, men rejser til dele af landet frarådes af Udenrigsministeriet. Tjek derfor altid den aktuelle rejsevejledning her.​

Den libanesiske befolkning har siden 17. oktober protesteret mod den nuværende regering. Dette har ikke fået Udenrigsministeriet til at fraråde rejser til Beirut, men det anbefales at være opmærksom på det øgede spændingsniveau og løbende at holde øje med rejsevejledningen for eventuelle ændringer.​

Husk i den forbindelse at have dollars med hjemmefra. Du kan også betale med libanesiske pund, LBP (1.000 LBP svarer til cirka 4,50 kroner), men flere hoteller og taxier kræver dollars, som i skrivende stund er blevet nærmest umulige at hæve, da den igangværende økonomiske krise har ført til et fald i den lokale valutas værdi.

Vis mere