Fra gratis cigaretter til is og sodavand ad libitum: All inclusive fylder 70 år

I 1989 tog de første Spies-gæster på et all inclusive-ophold. I dag bruger 29 procent af bureauets kunder all inclusive. Bravo Tours sendte sine første gæster på all inclusive i 2001, nu benytter 20 procent af kunderne konceptet. Hos TUI – som dengang hed Star Tour – blev de første all inclusive-gæster sendt af sted i 1998. I dag er tallet oppe på 25 procent.​​