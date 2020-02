Boeing-fly er sikkerhedslandet med knækket landingsstel En del af landingsstellet på et Air Canada-fly er angiveligt brækket af og røget ind i en motor.

Et Boeing 767-fly er mandag aften dansk tid sikkerhedslandet i Madrid, hvor det tog afsted fra tidligere på eftermiddagen.

Flyet, der blev fløjet af Air Canada, måtte afvige sin oprindelige rute mod Toronto i Canada, da en del af landsstellet ifølge Spaniens største fagforening for piloter, Sepla, knækkede og røg ind flyets motor.

Flyet lettede fra Barajas-lufthavnen klokken 14.30 med kurs mod Toronto. Der er ifølge den spanske avis El Pais 130 passagerer om bord.

Piloterne på flyet, der er af typen Boeing 767, kontaktede kontroltårnet i Barajas-lufthavnen en halv time efter at være lettet og bad om at foretage en sikkerhedslanding.

Det oplyste spanske luftfartsmyndigheder til nyhedsbureauet Reuters.

Alle i flyet har det godt

Først brugte flyet nogle timer på at flyve rundt sydøst for Madrid for at brænde brændstof inden sikkerhedslandingen.

Reuters beretter, at billeder fra lufthavnen viser, at flyet omkring klokken 19.10 landede på en landingsbane.

Herefter styrtede brandfolk med slukningsredskaber til flyet. Der var dog ingen tegn på brand, og en kilde i lufthavnens trafikkontrol fortæller Reuters, at alle i flyet har det godt.

Det er ikke første gang i løbet af mandagen, at lufthavnen i Madrid oplever problemer.

En drone, der var blevet set nær startbanerne, forårsagede forstyrrelser i lufttrafikken. 26 fly blev omdirigeret fra Barajas og måtte lande i andre lufthavne.

