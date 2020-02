Strandede passagerer står i »en møgsituation« efter arbejdsnedlæggelse

Automatisk oplæsning Beta

Der er kaos og frustration i Københavns Lufthavn i dag.

En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lufthavnens sikkerhedspersonale har skabt store forsinkelser i sikkerhedskontrollen og alenlange køer. Mange fly er lettet uden alle passager om bord.

Nu er arbejdet genoptaget, men der vil fortsat være kaos og frustration.

Fakta Tre steder du kan klage Rejsende kan benytte sig af tre klageinstanser, hvis de er utilfredse med den service, de har fået på ferien eller undervejs. ​

Pakkerejse-Ankenævnet: Behandler forbrugerklager over pakkerejseprodukter købt hos danske rejsebureauer. Dvs. rejser, der indeholder både transport og en anden turistmæssig ydelse, f.eks. hotelophold. Klagegebyr: 275 kroner, der tilbagebetales hvis den rejsende får medhold. ​

Center for klageløsning/Forbrugerklagenævnet: Behandler klager i sager vedrørende flyselskaber. Sagen skal først behandles ved Center for Klageløsning. Klagegebyr 100 kroner, der ikke tilbagebetales. Kan der ikke opnås enighed, kan sagen bringes videre til Forbrugerklagenævnet. Klagegebyr 400 kroner, der tilbagebetales hvis den rejsende får medhold. ​ Trafik- og Byggestyrelsen: Behandler klager over flyaflysninger og/eller boardingafvisninger.​​​​​​​​​​ Vis mere

For nu skal de mange passagerer, der har misset deres fly, finde ud af, hvordan de er stillet rent juridisk. Og det tegner ikke godt, lyder det fra leder af Forbruger Europa, et europæisk netværk af forbrugercentre, Lars Arent, der kalder det for »en møgsituation«.

»Du kan ende i den situation, at selve udgiften til at købe nye flybilletter, er en udgift du selv må bære. Og det kan blive dyrt, hvis du skal købe den til samme dag«, siger han.

Lars Arent forklarer, at selv om der er mange flyrettigheder og mange måder, man er beskyttet på som passager, så flytter lige præcis arbejdsnedlæggelser, som luftfartsselskaberne ikke selv er ansvarlig for, risikoen tilbage på passageren. Som flypassager er man forpligtet til selv at sørge for at være ved gaten rettidigt. Der er ikke flyselskabernes ansvar.

Ballade med pakkerejser

Også hvis man har købt en pakkerejse er situationen mudret, fortæller Jacob Hahn, der er afdelingschef og jurist i Danmarks Rejsebureauforening (DRF), som er rejsebureauernes brancheforening. Han fastslår, at DRF ikke kan se, at det er rejsebureauets ansvar, hvis eksempelvis sikkerhedsfolkene i lufthavnen nedlægger arbejdet overenskomststridigt.

»Det er luftfartsselskabets underleverandørs underleverandør, altså lufthavnen, der har engageret et selskab, som står for sikkerheden, der ikke leverer. Set fra rejsebureauets side bliver det en underleverandør i andet eller tredje led og en underleverandør, som rejseselskabet ikke har noget med at gøre. Ved en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse er der tale om ’ekstraordinære’ eller ’uundgåelige omstændigheder’, og det plejer at fritage et bureau fra at opfylde en aftale, så længe den pågældende situation består«, siger Jacob Hahn.

Det vil i praksis betyde, at selv om man købt en pakkerejse, hvor man skulle være sikret, er der ingen hjælp at hente.

Og dog, for Pakkerejse-Ankenævnet, som behandler forbrugerklager over pakkerejseprodukter, har den opfattelse, at et rejsebureau som den professionelle part, skal bære risikoen, når der sker noget udefrakommende som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

»Derfor vil det, sådan som praksis har været hidtil, være rejsebureauernes ansvar at booke den rejsende om, hvis der er tale om en pakkerejse, og hvis det er muligt. Hvis der er tale om en kort rejse, kan det jo være, at kunden slet ikke vil af sted, men hvis de kun mister en halv eller hel dag, har kunden ikke krav på at få alle pengene tilbage«, siger Jacob Hahn og tilføjer, at rejsebureauet skal kompensere for den del, som kunden mister.

Forsikringsselskaber hjælper ikke

Hvis kunden selv har købt sin flybillet og booket sit hotel, er »man på den«, fastslår Jacob Hahn. Luftfartsselskabets argument vil være, at selskabet har leveret den vare, som kunden har købt. Flyet står ved gaten, og personalet er parat til at byde passageren velkommen. Luftfartsselskabet vil sige, at det ikke er selskabets skyld, at kunden ikke står ved gaten. Det er passagerens ansvar at møde rettidigt frem.