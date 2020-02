Corona og Norwegian koster passagerer i Københavns Lufthavn

Automatisk oplæsning

Tilbagegangen i passagertal fortsætter i lufthavnene i København og Aalborg, mens Billund og Aarhus kan notere fremgang. Københavns Lufthavn giver coronavirus og omlægning af Norwegian-ruter skylden. Aalborg er også ramt af en nedgang i indenrigstrafikken.

Landets fire største lufthavne oplever forskydninger i passagertallet i årets første måned. Forskydningerne er ikke store og følger trenden fra slutningen på 2019.

Københavns Lufthavn har oplevet en stille start på året og giver coronavirus-epidemien, Norwegians justerede trafikprogram, handelskrig, Brexit og klimaomstilling skylden i en pressemeddelelse for et fald på 0,4 procent i januar i forhold til samme måned sidste år.

Især de sidste uger af måneden har vist faldende trafik. Antallet af rejsende til Kina faldt med flere end 3.000 i forhold til januar sidste år.

I lufthavnen forventer man, at nedgangen i flytrafikken til Kina vil fortsætte ind i februar.

»Trafikken mellem Kina og Danmark vil være markant mindre i februar. Vi forventer også, at det til en vis grad vil påvirke trafikken til resten af Asien. Det er en situation, der lige nu udvikler sig fra dag til dag«, udtaler administrerende direktør i Københavns Lufthavn, Thomas Woldbye, i en pressemeddelelse.

Air China stopper flyvninger

Når lufthavnschefen taler om, at resten af trafikken til Asien vil blive påvirket, så handler det om de direkte ruter til Hongkong, Bangkok, Singapore og Tokyo.

I februar 2019 var der 23.800 rejsende på Kina-ruterne fra København, og rejsesitet Check-In.dk konkluderer, at der alene i februar i år vil mangle mindst 20.000 passagerer.

I slutningen af januar besluttede det skandinaviske luftfartsselskab SAS at stoppe alle direkte flyvninger til Shanghai og Beijing. Stoppet gælder frem til marts.

Også andre selskaber, der flyver fra København, har valgt at gøre det samme.

Eksempelvis har Air China fra februar skåret flere af sine normalt tre ugentlige direkte flyvninger til Beijing. Fra marts stopper Air China alle flyvninger til Danmark, lyder det i meddelelsen.

Samlet set fløj omkring 1,96 millioner passagerer via Københavns Lufthavn i januar. Det er 8.741 færre passagerer – eller et fald på 0,4 procent – i forhold til januar sidste år.

Norwegian skruer ned

Lufthavnen angiver flere grunde til, at der var et mindre fald i antallet af passagerer.

Selskabet Norwegian er eksempelvis stoppet med at flyve til USA fra den danske lufthavn. I stedet satser selskabet på ruterne til Europa.

Det påvirker antallet af lange ruter fra Kastrup til destinationer uden for Europa, hvor der i januar var et fald på 5,3 procent i antallet af passagerer i forhold til samme måned sidste år.

Københavns Lufthavn havde også en svag tilbagegang i november og december. Dengang fik Norwegians justeringer sammen med de manglende passagerer fra det krakkede islandske lavprisselskab WOW skylden.

Billund har store ambitioner

Aalborg Lufthavn må også notere tilbagegang i januar, men den er mere bastant end København Lufthavns. I januar havde Aalborg en tilbagegang på 5,8 procent ifølge Check-In.dk i forhold til januar sidste år.

I januar havde lufthavnen det laveste antal indenrigspassagerer i 11 år med kun 58.254, hvilket svarer til en tilbagegang på 6,9 procent. Lufthavnen giver højere billetpriser og konkurrence fra busselskaber skylden. Udenrigstrafikken faldt i januar med 6,5 procent, mens chartertrafikken fra Aalborg steg med 2,4 procent.

Aarhus Lufthavn havde i januar en passagerfremgang på 2,4 procent, hvilket svarer til 807 passagerer flere end i samme måned i 2019. Fremgangen skyldes indenrigs- og chartertrafikken.

I Billund har lufthavnen en ambition om at nå fire millioner passagerer i år. Sidste år satte den midtjyske lufthavn passagerrekord med 3.718.875 passagerer. For at opfylde ambitionen på de fire millioner kræves en vækst 7,56 procent. Det mål nåede Billund Lufthavn næsten i årets første måned med en fremgang på 7,45 procent. Lufthavnen manglede blot 232 passagerer i at nå de 7,56 procent i januar.

