Livstruende sygdom gjorde Davos til en succes: Før kom de dødssyge, nu kommer de sunde

Fakta

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 314 kg CO 2 per person

Bil: 323,7 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person)

Bus/tog: 99,6 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i gennemsnit 17.000 kg CO 2 per år

Forstå tallene og se, hvordan du kan klimakompensere, på politiken.dk/klimaberegner

Transport: Nærmeste lufthavn er Zürich. Herfra går hurtigtog til Chur og en fin bjergbane videre til Davos.

I Davos/Klosters-området er der fine og hyppige busforbindelser. Hotel- og hyttegæster fik i 2019 et gratis kort til lokale buslinjer, liftsystemerne og diverse aktiviteter i sommerhalvåret. Fra 2020 kommer kortet til at koste et mindre beløb.

