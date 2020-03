Udenrigsministeriet råder nu danskerne til at overveje rejser til udlandet: »Der er risiko for, at man strander«

Udenrigsministeriet råder nu danskerne til at overveje rejser til udlandet:

Direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen siger på dagens pressemøde om coronavirus, at danskere skal overveje, om de vil rejse, eftersom flere lande begynder at lukke ned på grund af smittefare.

»Der er en risiko for, at man strander. Det skal man lægge ind i sine beregninger, når man overvejer det. Vi forventer, at flere danskere vil strande, efterhånden som lande lukker ned«, lyder det.

På grund af coronavirus vil fly fra en lang række områder desuden ikke længere få lov til at lande i Danmark.

Det siger statsministeren på pressemødet, hvor hun omtaler de nye tiltag, der skal dæmme op for spredningen af coronavirus.

Flere områder i blandt andet Norditalien og Kina er såkaldte røde områder. Det er fra disse områder, at fly ikke længere vil kunne lande i Danmark.

»Fra senere i dag vil al flytrafik fra røde områder blive indstillet«, siger statsminister Mette Frederiksen.

Der ud over vil der være nye regler for indrejsende fra røde områder dagen igennem.

»Personer, der rejser ind i Danmark fra røde områder, vil ikke længere kunne komme ind i lufthavnen og må ikke efterfølgende bruge offentlig transport«, siger statsministeren.

»Hvis man er der, skal man se at komme hjem, og så skal man efterfølgende i karantæne i de efterfølgende to uger«, siger hun.

