EU vil stoppe passagerløse flyvninger som følge af corona

Det bliver lettere for flyselskaber at bevare flyvetider trods aflysninger, melder EU-Kommissionen.

Som følge af coronavirus går rutefly for tiden på vingerne uden passagerer, da flyselskaberne skal flyve for at bevare deres lette- og landingstider, har luftfartsmyndigheder bekræftet de seneste dage.

Det vil EU-Kommissionen nu stoppe. Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, siger, at man snarest vil sætte ind for at stoppe disse ’spøgelsesflyvninger’.

»Vi vil gøre det lettere for flyselskaber at bevare deres slots (flyvetider, red.), også selv om de ikke benytter disse tider til flyvninger«, siger Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles.

Mange fly er aflyst i øjeblikket på grund af virussets spredning. Tirsdag har flyselskabet Norwegian meddelt, at 3000 flyvninger er aflyst indtil midten af juni.

SAS har et flystop til Norditalien frem til 3. april, meddelte selskabet mandag.

