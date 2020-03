»Det er en hidtil uset katastrofe«: Corona får passagertallet i Københavns Lufthavn til at kollapse

Automatisk oplæsning

På få uger er passagertallet i Københavns Lufthavn faldet med en tredjedel. Det oplyser administrerende direktør Thomas Woldbye til TV2 News.​

»Det er en hidtil uset katastrofe og krise, vi er ude i nu. Det er markant mere voldsomt end både finanskrisen, 9/11, askeskyen og alt andet, vi har set i luftfarten siden 2. verdenskrig. Luftfartstrafikken er allerede faldet med en tredjedel, og vi frygter, at den kan falde med 50 procent«, siger Thomas Woldbye til TV2 News.

På den baggrund efterlyser han regeringsinitiativer, der kan holde hånden under lufthavnen og de nødlidende flyselskaber. I morgen mødes statsministeren, finansministeren, sundhedsministeren, beskæftigelsesministeren og erhvervsministeren med fagbevægelsen og erhvervsorganisationerne.

Københavns Lufthavne skal i morgen til møde i Erhvervsministeriet for at drøfte situationen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har på forhånd erklæret, at der er en form for kompensation på vej. Hidtil har det primært været underholdningsindustrien, der har mærket de største økonomiske konsekvenser, efter myndighedernes opfordring fredag til at aflyse koncerter og andre begivenheder med over 1.000 tilskuere.

Danskerne er aktionærer

Staten og næsten alle voksne danskere har direkte økonomiske interesser i Københavns Lufthavn. Staten ejer knap 40 procent af aktierne, mens Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, ejer knap 60 procent sammen med en canadisk pensionskasse.

Men også indirekte er der store interesser på spil efter styrtdykket i passagertallet. Selv om mange virksomheder forsøger at kompensere for mindre rejseaktivitet ved at gennemføre videomøder og lignende, så er lufthavnen en vigtig del af erhvervslivets infrastruktur.

Udviklingen er accelereret kraftigt de seneste dage. I midten af februar fortalte Københavns Lufthavn om et beskedent fald i passagertallet sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Men dengang var det primært aflyste ruter til Kina, der havde betydning. Siden da er det den europæiske rejseaktivitet generelt og i særdeleshed trafikken til Italien, der oplever et voldsomt dyk.

Landets næststørste lufthavn i Billund fik en vækst på næsten ti procent i passagertallet i februar sammenlignet med samme måned sidste år, men Billund har ikke haft direkte ruter til Kina. Det har ikke været muligt at få mere aktuelle passagertal fra Billund.

Søndag er antallet af smittede danskere steget til 35 ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Lørdag var tallet 27. En af de smittede er en person, der af egen læge var henvist til Hillerød Sygehus med mistanke om lungebetændelse. Patienten var imidlertid smittet med coronavirus. Foreløbig har patientens ophold på hospitalet betydet, at ni medarbejdere derfra er sendt i hjemmekarantæne. Blandt dem er sygeplejersker, to læger, en sekretær og en bioanalytiker. Patienten er nu overført til Rigshospitalet.